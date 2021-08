Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) roept de steden en gemeenten op geen nieuwe huizen toe te laten in overstromingsgevoelig gebied. Maar die lokale besturen kaatsen de bal terug. 'Als u wil dat daar geen nieuwe bebouwing komt, verbied het dan', reageren enkele burgemeesters.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten steunt hen in hun ongenoegen: 'Het zou beter zijn om samen naar structurele oplossingen te zoeken. Voorzie daarbij ook een duidelijke regeling voor schadevergoeding aan grondeigenaars.'

Wie betaalt?

Precies daarop loopt de discussie vast. Want als de Vlaamse regering beslist dat er nergens meer gebouwd mag worden waar er overstromingsrisico is, dan moet die schadevergoeding uit de Vlaamse begroting komen. En dat gaat om miljarden euro's.

Demir, die eerder aankondigde dat haar diensten 'systematisch' in beroep zouden gaan als de lokale besturen toch een bouwvergunning zouden afleveren, laat weten dat ze meer doet dan in beroep gaan. Zo wil ze 1600 hectare watergevoelig gebied definitief onbebouwbaar maken en komen er gedetailleerdere kaarten over de overstromingsrisico's.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten steunt hen in hun ongenoegen: 'Het zou beter zijn om samen naar structurele oplossingen te zoeken. Voorzie daarbij ook een duidelijke regeling voor schadevergoeding aan grondeigenaars.' Precies daarop loopt de discussie vast. Want als de Vlaamse regering beslist dat er nergens meer gebouwd mag worden waar er overstromingsrisico is, dan moet die schadevergoeding uit de Vlaamse begroting komen. En dat gaat om miljarden euro's. Demir, die eerder aankondigde dat haar diensten 'systematisch' in beroep zouden gaan als de lokale besturen toch een bouwvergunning zouden afleveren, laat weten dat ze meer doet dan in beroep gaan. Zo wil ze 1600 hectare watergevoelig gebied definitief onbebouwbaar maken en komen er gedetailleerdere kaarten over de overstromingsrisico's.