Burgemeester Wim Dries sluit coalitie met Pro Genk, N-VA blijft in oppositie

Wim Dries blijft burgemeester.

In Genk voerde de CD&V van burgemeester Wim Dries gesprekken zowel met Pro Genk als met de N-VA van staatssecretaris Zuhal Demir. CD&V en Pro Genk hebben maandagavond een akkoord gevormd, waardoor de huidige bestuurscoalitie wordt voortgezet.

CD&V krijgt naast de burgemeesterssjerp nog 6 schepenen, onder wie de eerste schepen, en levert ook de voorzitter van de gemeenteraad. Pro Genk krijgt twee schepenambten.

Uitdager Zuhal Demir zette een sterke score neer, maar moest toch de duimen leggen voor Wim Dries. N-VA blijft in Genk zo in de oppositie. Mogelijk speelde de harde campagne een rol in de beslissing van CD&V. 'Het was een intense campagne waarbij het er soms erg hard aan toeging en het hele debat over de toekomst van onze stad vaak verengd werd tot het samenlevingsmodel', stelt CD&V.

Het is nog niet duidelijk of sp.a-kopstuk Meryame Kitir, die voor de verkiezingen naar Genk verhuisde, een schepenambt opneemt. 'Dat is nog te vroeg. We beslissen er later over', reageert Kitir.

Volgens burgemeester Wim Dries zijn de gesprekken positief verlopen. 'Het waren zowel zondag als maandag intense gesprekken, die bij beide partijen op een positieve manier werden benaderd. We hebben de afweging gemaakt qua inhoud waar we naartoe willen gaan', zegt Dries maandagavond aan Belga. 'De verkiezingsuitslag gaf wel signalen dat we een aantal uitdagingen anders moeten aanpakken.'