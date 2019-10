Raf Terwingen, burgemeester van de Limburgse gemeenten Maasmechelen en gewezen Kamerlid, is de derde kandidaat om voorzitter te worden van CD&V. Dat zegt hij op zijn website. 'Leden moeten niet de basis, maar de tóp van onze partij zijn', zegt Terwingen

'Het mindere verkiezingsresultaat ligt bijna een half jaar achter ons. Er zijn genoeg analyses gemaakt, er is een Vlaamse regering gevormd en de hevigste emoties zijn voorbij. Nu is het tijd om onze rug te rechten. Om vooruit te kijken en aan een nieuw verhaal te werken', schrijft Terwingen.

De Limburger wil naar eigen zeggen de macht terug aan de basis geven. 'We moeten onze partij-piramide letterlijk op zijn kop durven zetten. Leden van CD&V vormen niet langer de basis van onze partij, maar wel de top. Ze moeten actiever en directer de koers van de partij kunnen bepalen, die vervolgens door onze mandatarissen wordt uitgedragen'.

Het etiket van centrumpartij is volgens Terwingen achterhaald. 'Het zorgt ervoor dat we in een permanente spreidstand zitten tussen links en rechts terwijl de laatste verkiezingen aantonen dat dergelijk spectrum niet meer bestaat.'

De 'C' mag voor Terwingen 'niet verstoten' worden, maar mag 'integendeel geaccentueerd worden'. 'Wij zijn de enigen die het levensbeschouwelijke in de kern van haar gedachtegoed draagt. En dat is een opportuniteit want in onzekere tijden zoeken mensen naar zingeving in hun bestaan', aldus Terwingen.

Terwingen is een 47-jarige jurist die sinds 2013 burgemeester is van Maasmechelen. Van 2007 tot aan de verkiezingen van mei zetelde hij ook in de Kamer. Van december 2011 tot 2014 was hij er CD&V-fractieleider. In mei van dit jaar raakte hij door het zetelverlies van CD&V in Limburg niet herverkozen.

Eerder stelden Vlaams parlementslid en burgemeester van Tienen Katrien Partyka en Vlaams parlementslid en burgemeester van De Pinte Vincent Van Peteghem zich al kandidaat voor het CD&V-voorzitterschap.