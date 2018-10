Burgemeester Theo Francken laat zich in Lubbeeck vervangen door Davy Suffeleers

N-VA is zondag veruit de grootste partij geworden in Lubbeek. Onder leiding van staatssecretaris Theo Francken sleepte de partij op haar eentje 9 van de 23 zetels in de wacht. Om een meerderheid te vormen, gaat N-VA samenwerken met CD&V dat 4 zetels veroverde.

Lijsttrekker Francken laat zich net als de voorgaande jaren vervangen als minister. Huidig waarnemend burgemeester Tania Roskams haalde als tweede op de lijst net iets minder dan Davy Suffeleers. Die laatste zal nu de rol van waarnemend burgemeester overnemen. Roskams schuift door naar de post van schepen van ruimtelijke ordening en personeel. Verder worden voor N-VA An Wouters schepen van onderwijs en economie, Pieter Verheyden schepen van vrije tijd en Raf De Canck schepen van openbare werken.

Voor coalitiepartner CD&V blijft er maar één schepenpost over. Die gaat naar huidig schepen Paul Duerinckx.