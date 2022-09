Burgemeester Steenokkerzeel vindt verbod op nachtvluchten op Brussels Airport ‘onrealistisch’

Het afschaffen van de nachtvluchten op Brussels Airport, een voorstel van de Franstalige oppositiepartij Les Engagés, wordt niet op gejuich onthaald bij Kurt Ryon (N-VA), de burgemeester van Steenokkerzeel. Ryon vindt het voorstel economisch gezien niet realistisch.

Les Engagés (het vroegere cdH) wil een verbod op nachtvluchten tussen 22 uur ‘savonds en 7 uur ’s ochtends (behalve voor noodgevallen) in de dichtstbevolkte zones rond de luchthaven.

De burgemeester van Steenokkerzeel is niet gewonnen voor het idee. ‘Sociaal en economisch gezien zou het niet interessant zijn’, zegt Ryon. ‘De luchthaven is een enorme economische hub. Als de nachtvluchten verboden zouden worden, zouden er sociale drama’s ontstaan.’

De luchthaven heeft op dit moment 16.000 slots per jaar waarop vliegtuigen ’s nachts kunnen vliegen. ‘We willen ofwel dat dit aantal in de toekomst daalt, ofwel dat de luchthaven zich ten minste aan die 16.000 slots per jaar houdt. Want op dit moment wordt het aantal overschreden: er worden veel uitzonderingen toegekend die niet mee in het totaal vervat zitten.’

Hoe hard het aantal slots dan zou moeten dalen, zou de burgemeester nog moeten bekijken.

De partij Les Engagés deed het voorstel donderdag samen met nog twee andere ideeën. Zo wil het de activiteiten op de luchthaven in het algemeen beperken tot 220.000 vliegbewegingen en pleit het voor een vliegverbod voor de meest lawaaierige toestellen. De partij gaat een resolutie neerleggen in de Kamer, in het Brussels Parlement en in een aantal gemeenteraden.