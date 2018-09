Burgemeester Renaat Landuyt: 'Hou de ironie en de humor binnenshuis'

Renaat Landuyt is burgemeester van Brugge voor de SP.A en hoopt dat ook na de gemeenteraadsverkiezingen te blijven. Maar hoe is hij als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 8 minuten en 54 seconden nodig.