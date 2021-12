In New York moeten alle werknemers die in de privésector actief zijn voor 27 december zijn ingeënt tegen het coronavirus. Dat meldt burgemeester Bill de Blasio maandag.

De burgemeester gaat daarmee verder dan president Joe Biden. Die wilde werknemers in bedrijven met meer dan 100 werknemers tot 4 januari de tijd geven om zich volledig te laten vaccineren. Die beslissing werd echter door een federaal hof van beroep geschorst. 'In New York hebben we besloten om een preventieve aanval in te zetten tegen het coronavirus en echt iets doortastend te doen om de verspreiding en de gevaren ervan een halt toe te roepen', aldus de Blasio. In totaal geldt de vaccinatieplicht voor zowat 184.000 bedrijven, ondernemingen en winkels. Verder moeten New Yorkers van twaalf jaar of ouder vanaf 4 januari kunnen bewijzen dat zij drie keer zijn ingeënt tegen het virus. Het gaat om een van de laatste wapenfeiten van de Democratische burgemeester, die op 1 januari wordt opgevolgd door partijgenoot Eric Adams. De omikronvariant van het coronavirus is intussen ontdekt in minstens vijftien Amerikaanse staten, waaronder de staat New York.