Burgemeester De Crem laat niet-Belgen vier keer te lang wachten op domiciliëring in Aalter

In Aalter, waar oud-minister Pieter De Crem (CD&V) burgemeester is, moeten niet-Belgen vier keer langer wachten op een inschrijving in de gemeente dan wettelijk toegelaten. Dat blijkt uit onderzoek van het VRT-magazine Pano en de krant De Morgen. Belgen geraken er zonder problemen ingeschreven.

Journalisten van Pano en De Morgen spraken de voorbije maanden met verschillende inwoners van Aalter die maar niet gedomicilieerd geraken. Sommigen wachten al meer dan een jaar. Het gaat zo goed als altijd om mensen met een andere nationaliteit of Belgen van buitenlandse herkomst.

Een anonieme klokkenluider bevestigde dat mensen van vreemde origine vaak geen bewijs van inschrijving krijgen. Het schepencollege zou de beslissing over de aanvraag vaak uitstellen door een controle van de kwaliteit van de woning te vragen. In afwachting van die controle, die soms maanden op zich laat wachten, worden mensen niet gedomicilieerd. Vaak zijn die mensen ook al geschrapt in de gemeente waar ze voordien woonden, waardoor ze nergens ingeschreven staan, en dus onder de radar leven.

Een steekproef van 204 inschrijvingen in Aalter bevestigt die versie van de feiten. Bij Belgen duurt de inschrijving gemiddeld 15 dagen. Bij niet-Belgen is dat 136 dagen, met pieken tot boven de 450 dagen.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft sinds eind 2023 110 klachten ontvangen over domiciliëring in Aalter. De Dienst Vreemdelingenzaken kwam tot de conclusie dat Aalter in 51 dossiers de vreemdelingenwet niet correct toepaste.

De Crem ontkent de beschuldigingen van discriminatie. ‘Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Belgen en niet-Belgen. Ik werk binnen het wettelijk kader. Indien dat niet het geval is, is het aan de wetgever om dat te veranderen.’