Brussels burgemeester Philippe Close (PS) kreeg in de gemeenteraad maandagavond de wind van voren van de oppossitiepartijen over de rellen die zondag ontstonden na afloop van de Black Lives Matter-betoging, maar Close hield voet bij stuk over zijn beslissing om de betoging te laten doorgaan.

Vanuit liberale hoek kwamen dezelfde verwijten terug die ook al tijdens de dag werden geopperd. David Weytsman (MR) vroeg zich af waarom de burgemeester het bevel voor de politie had tegen gehouden. Maar dat ontkende de Brusselse burgervader opnieuw ten stelligste. 'We hebben altijd gezegd dat ze moesten ingrijpen, we hebben nooit het bevel gegeven om niet te tussen te komen op het moment dat het escaleerde', aldus Close. Op de stakingsaanzegging van de politievakbonden NSPV en VSOA wilde de Brusselse burgemeester weinig kwijt, al liet Close wel blijken dat er één vakbond specifiek zijn hoofdcommissaris viseert. 'Ik zal ook tegen de vakbond zeggen dat ze op mij moeten schieten, niet op mijn hoofdcommissaris. De schuldige ben ik', stelt hij. N-VA-gemeenteraadslid Matthias Vanden Borre was misnoegd over het feit dat ondanks de coronamaatregelen zomaar 10.000 mensen op straat mochten komen. 'Door uw roekeloze beslissing hebt u ons blootgesteld aan de sluipmoordenaar covid-19. Hierdoor zullen doden vallen en die hebt u op uw geweten', stelt Vanden Borre. Els Ampe (Open VLD) en Bianca Debaets (CD&V) kaarten vooral het feit aan dat de handelaars die nog maar net hun winkel openden nu terug moeten sluiten na het vandalisme en de plunderingen. 'Wat er gebeurd is bij de handelaars is schandalig. Daarmee ben ik akkoord. We hebben ze deze ochtend ontmoet en de stad Brussel zal tussenkomen voor de geleden schade', verzekert burgemeester Close.