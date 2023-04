Burgemeester Close krijgt kritiek voor optreden politie bij kraakpand Stalingradlaan

Tijdens de gemeenteraadszitting van de Stad Brussel maandag werd burgemeester Philippe Close (PS) geïnterpelleerd over het politieoptreden tijdens “Housing Action Day” in maart. Toen verhinderde de politie dat een nieuw kraakpand aan de Stalingradlaan geopend zou worden door manifestanten die een gebouw wilden kraken om er een opvangplek voor asielzoekers te openen.

De burgerinterpellatie werd ingediend door Caroline Leclef, spreekbuis voor alle organisaties die deelnamen aan ‘Housing Action Day’ op zondag 27 maart. Leclef klaagde het geweld van de Brusselse politie aan bij het openbreken van de manifestatie in het kraakpand, het gooien van traangas en zei dat ‘het recht op wonen voor iedereen niet gerespecteerd werd door de politiediensten’.

‘Er werd niet eens de tijd genomen om met de manifestanten te praten. Wat zijn de precieze orders die u aan de politie heeft gegeven?’, aldus Leclef in naam van de ‘Housing Action Day’-organisaties.

Burgemeester Close diende Leclef van antwoord door erop te wijzen dat hij en zijn schepencollege heel wat ondernemen om extra plaatsen te voorzien om de asielzoekers een dak boven het hoofd te bieden. ‘We nemen al onze verantwoordelijkheid op, ook al is het niet onze bevoegdheid’, zegt Close. ‘We hebben reeds heel wat opvangplaatsen op eigen houtje geopend en zullen de komende weken nog 350 structurele opvangplaatsen openen. Kraakpanden openen in buurten waar het reeds moeilijk loopt, is niet de oplossing die wij voorstaan.’

Volgens Close heeft de politie op voorhand gevraagd om het pand te verlaten. Een actievoerder die anoniem wenst te blijven, spreekt van een stormloop zonder waarschuwing van de politiediensten op het pand. Leclef wijst erop dat de interventie van de politiediensten die dag “illegaal en overdreven was”. “Er moet gesproken worden met manifestanten, want het gaat over fundamentele rechten”, antwoordt Leclef. “We kunnen dit geweld niet verzwijgen.”