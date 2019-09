De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft het noodnummer +32 2 501 40 00 geopend om Belgen in het buitenland bij te staan die problemen ondervinden door de situatie bij de reisgroep Thomas Cook. Dat meldt de FOD maandagavond.

Wie in het buitenland is en als klant van Thomas Cook getroffen is, kan terecht op het noodnummer. 'Het wachtteam van Buitenlandse Zaken zal deze Belgen zo goed mogelijk begeleiden en meezoeken naar een oplossing voor hun problemen', aldus de FOD, die nog zegt de situatie van nabij op te volgen.