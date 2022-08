Buitenlandse Zaken: ‘Geen kans op hervatting betrekkingen met Afghanistan’ 

België ziet een duidelijke achteruitgang van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in Afghanistan, een jaar nadat de Taliban er de macht hebben gegrepen. Dat meldt Buitenlandse Zaken vrijdag in een mededeling. Een hervatting van de betrekkingen met het land zit er niet in.

Vrouwen en meisjes worden geleidelijk uitgegomd uit het openbare leven door een veelvoud aan maatregelen, concludeert Buitenlandse Zaken. Het gaat om het weigeren van toegang tot middelbare scholen, het opschorten van lessen, het ontnemen van toegang tot werk en de onmogelijkheid om deel te nemen aan het politieke of openbare leven. Er is ook sprake van een forse toename van kindhuwelijken en gedwongen huwelijken. Dat zal verwoestende gevolgen hebben voor de komende generaties, stelt Buitenlandse Zaken. ‘Al deze beslissingen gaan regelrecht in tegen de beloften die de taliban bij hun machtsovername hebben gemaakt en staan elke mogelijkheid om de betrekkingen met hun regime te hervatten in de weg.’

Bovendien is het verontrustend dat het talibanregime nauwe banden blijft onderhouden met Al Qaeda, vindt ons land. België biedt wel nog steeds steun aan de bevolking en het middenveld. “Sinds december 2021 steunt België meerdere beschermingscentra voor vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in Afghanistan, via een bijdrage van 400.000 euro’, zegt minister Hadja Lahbib in de mededeling. ‘Deze centra richten zich op de opvang van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen en bieden hen bescherming en psychologische bijstand aan. België draagt ook bij aan ‘Afghan Monitoring Hub’, een project ter ondersteuning van de Afghaanse media dat voorziet in de versterking van een netwerk van correspondenten en mediaconsortia.’