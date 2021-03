De man die in december ontslag nam bij de Grote Moskee en de Moslimexecutieve na een rapport van de Staatsveiligheid, blijkt achter de schermen nog steeds zeer aanwezig. Dat schrijft De Morgen vrijdag.

De krant vernam dat Salah Echallaoui niet opgestapt is uit een derde organisatie, het CIB. Die organisatie ging de laatste maanden op zoek naar een opvolger bij de Grote Moskee en benaderde de Gentse imam Khalid Benhaddou. Die laatste weigerde, net omdat hij niet gelooft dat er voldoende sprake is van vernieuwing, aldus De Morgen.

Echallaoui is volgens de Belgische inlichtingendiensten te nauw betrokken bij de Marokkaanse ambassade. Hij zit in het CIB via zijn organisatie Bijeenkomst van Moslims van België, die steun krijgt uit Marokko.

Ook Turkije zit in het CIB via Diyanet. Daarom spreken sommigen van 'de islam van de ambassades'.

