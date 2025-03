Buitenlandminister Prévot: ‘Moeilijk om snel 2 procent van bbp te halen voor defensiebudget’

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot heeft maandag voorzichtig gereageerd op de oproep van zijn collega-minister van Defensie Theo Francken (N-VA) om het defensiebudget dit jaar al op te trekken tot 2 procent van het bruto binnenlands product.

‘In de huidige begrotingscontext van België lijkt zo een snelle ontwikkeling eerlijk gezegd moeilijk te realiseren’, zei Prévot vanuit New Delhi in India, waar de twee ministers aanwezig zijn voor de prinselijke economische missie. ‘Het gaat erom geen andere sectoren te schaden die in onze ogen strategisch zijn, want dan riskeren we dat onze sociale en economische cohesie wordt verzwakt’, aldus de minister van Buitenlandse Zaken.

Het regeerakkoord voorziet in het bereiken van de doelstelling van 2 procent van het bbp voor defensie in 2029. ‘Dat was wel voordat de internationale politiek zo snel en radicaal veranderde’, erkende Prévot.

Ook binnen de NAVO is de druk groot om dit cijfer al tegen de zomer te halen. Prévot staat dat ook ‘open’ om alle schema’s van duurzame financiering voor het sneller halen van de 2 procent-norm te bekijken. ‘Want we moeten nuchter blijven: onze partners hebben geen geduld meer voor onze vertraging, zeker niet in de gespannen context die we meemaken en die ons zal dwingen om ons investeringstraject te herbekijken. Maar ook al schudt de internationale agenda ons allemaal wakker, ook andere sectoren verdienen aandacht en investeringen.’