In Brussel voeren de taxichauffeurs donderdagochtend actie tegen de plannen van de Brusselse regering om een tijdelijke oplossing aan te bieden aan de Uber-chauffeurs. Onder meer het Meiserplein werd iets na 6 uur afgesloten, meldt Brussel-Mobiliteit. Die roept ook op om niet met de wagen naar Brussel te komen.

De professionele taxichauffeurs hadden aangekondigd dat ze het verkeer zouden blokkeren op verschillende plaatsen in Brussel, zoals aan het Meiserplein, het Schumanplein en andere invalswegen. 'Het zal zeer moeilijk zijn om donderdag in Brussel te rijden', waarschuwde Sam Bouchal, secretaris-generaal van de Brusselse taxifederatie FeBeT, woensdag al.

De Brussels taxichauffeurs pikken het niet dat de Brusselse regering een tijdelijke oplossing wil aanbieden aan de Uber-chauffeurs. Die zouden daardoor vanaf 10 december toch nog aan de slag kunnen blijven, in afwachting van de goedkeuring van het taxiplan van de Brusselse regering. De taxichauffeurs plannen ook gerechtelijke stappen als het Brussels parlement die oplossing goedkeurt.

In Le Soir zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) dat hij werkt aan een tijdelijke oplossing niet ingaat tegen de gerechtelijke uitspraak en ook past 'in de geest van de geplande hervorming van de taxisector'. Die oplossing is ook niet dezelfde als het voorstel dat gesteund wordt door vier meerderheidspartijen, waarmee hij naar eigen zeggen een probleem heeft. 'Want dat past in de redenering van Uber en veegt alles weg wat Justitie tot nu toe gezegd heeft'.

