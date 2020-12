De nieuwe Brusselse stadstol zorgde voor heel wat tegenkanting. De N-VA, MR en de rest van de Brusselse oppositie is erg gekant tegen het voorstel. 'De Brusselse regering zorgt met deze stadstol voor een pestbelasting voor de Vlaming', zegt Matthias Diependaele (N-VA).

Diependaele heeft zich eerder al verzet tegen de Brusselse plannen. Nu de Brusselse regering een akkoord heeft bereikt, herhaalt de N-VA-minister zijn kritiek. 'Vele Vlaamse pendelaars zullen hier de dupe van worden', zegt Diependaele. Hij betreurt ook dat Brussel dit akkoord 'eenzijdig aankondigt'. 'Wij hebben altijd gepleit voor overleg. En dat blijven wij ook. Nog maar gisterenavond (woensdagavond) keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed die aandrong tot overleg'.

Volgens Diependaele is de geplande heffing ook helemaal geen maatregel om de mobiliteit of het milieu te verbeteren. 'Brussel haalt vandaag 200 miljoen inkomsten uit verkeersbelasting. Met dit nieuwe systeem mikken ze op een half miljard. Dit is geen groene mobiliteitsmaatregel. Maar een pure belastingsverhoging die moet betaald worden door de Vlaamse pendelaars'.

Vlaanderen heeft volgens Diependaele zijn verkeersfiscaliteit op een budgetneutrale manier vergroend. 'Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de oefening voor autofiscaliteit duidelijk niet goed gemaakt, en schuift nu de factuur daarvoor doodleuk door naar Vlaanderen', besluit Diependaele.

Ook Brussels N-VA-fractieleider Cieltje Van Achter begrijpt niet dat de Brusselse regering met haar eenzijdige beslissing om een stadstol in te voeren de resoluties van het Vlaams en Waals Parlement naast zich neerlegt. De meeste Brusselse meerderheidspartijen hebben die teksten overigens mee onderschreven.

'Dat de regering dit signaal, dat in de gewesten ook de steun genoot van Brusselse regeringspartijen, volledig negeert, is onbegrijpelijk. De overduidelijke vraag naar overleg van de gewesten wordt zonder boe of ba terzijde geschoven, want het project is al in detail vastgelegd en moet al begin 2021 gestemd worden in het parlement om begin 2022 te starten', stelt Cieltje Van Achter. 'Paars-groen wilt vooral snel geld. Zoals het er nu naar uitziet zal de schuld van het gewest in de komende 6 jaar immers verdriedubbelen. Om dit op te lossen, kijkt minister Gatz naar de pendelaar'. Van Achter maakt zich ook grote zorgen over 'de impact van deze eiland-mentaliteit van onze Brusselse regering. Gaan de leerkrachten nog komen lesgeven in onze scholen? Gaan de bedrijven niet uit Brussel wegtrekken? Tot op vandaag blijven deze cruciale vragen onbeantwoord', betreurt ze.

'Ik vind het schokkend, om niet te zeggen schandalig'

Na de N-VA kwam ook de MR met kritiek op het Brusselse plan. Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) reageert erg scherp op de Brusselse plannen om vanaf 2022 een slimme kilometerheffing in te voeren.

Borsus toonde zich in het verleden al erg kritisch voor de Brusselse plannen om een stadstol en slimme kilometerheffing in te voeren. Nu er op Brussels niveau een akkoord is, herhaalt de MR-minister zijn scherpe kritiek. 'Ik vind het schokkend, om niet te zeggen schandalig, om midden in een crisis een nieuw fiscaal systeem voor te stellen dat een zeer grote impact heeft op de Waalse gezinnen en in het bijzonder op de 130.000 Walen die dagelijks naar Brussel pendelen. Ik ben niet van plan deze maatregel, die in de eerste plaats een belastingverhoging is, te laten passeren', aldus Borsus.

'Terwijl wij sinds maart elke dag vechten om de koopkracht van de Belg te beschermen, toont Brussel zich niet solidair en stelt het voor om de economische crisis nog wat zwaarder te maken', aldus nog Borsus. Net als enkele Vlaamse ministers betreurt de Waalse MR-minister het gebrek aan overleg over de maatregel.

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez brandt de Brusselse plannen volledig af. 'Wat wil de linkse Brusselse regering? Het hoofdstedelijke gewest een beetje meer kapot maken? De bedrijven wegjagen? De gewone mensen en de middenklasse hebben geen extra belastingen nodig, maar wel investeringen en intelligente maatregelen!', zo tweette de MR-voorzitter.

Brusselse oppositie hekelt het gebrek aan overleg

Na N-VA en MR halen ook de Brusselse oppositiepartijen scherp uit naar de voorstelling door de Brusselse regering van haar plannen voor een slimme kilometerheffing. Er was geen overleg binnen het gewest of met de andere gewesten en er zijn volwaardige alternatieven voor de wagen, klinkt het.

Naast de MR reageerde ook cdH negatief. 'Het gewest heeft nood aan echte oplossingen en niet aan bijkomende belastingen', klinkt het. Voor de partij spant de Brusselse regering de kar voor het paard. 'Ze communiceert voor te overleggen en gijzelt de pendelaars voor hen geloofwaardige alternatieven te bieden voor de wagen. We wachten al 30 jaar op het GEN. Dat ze aantonen dat ze dat kunnen afwerken voor nog meer belastingen op te leggen', stelt Brussels parlementslid Christophe De Beukelaer. Waals parlementslid Julien Matagne herinnert ook aan de verklaringen van Brussels minister Maron over het aankopen van landbouwgrond in Vlaanderen en Wallonië.

Bianca Debaets, Brussels parlementslid voor CD&V herinnert dat zowat alle betrokken partijen al lang om voorafgaand overleg vragen, 'maar al die oproepen zijn jammer genoeg in dovemansoren gevallen'. Ze wijst erop dat de werkgevers eerder op de dag in de Brusselse COVID-19-commisie expliciet vroegen om te wachten met de invoering van deze stadstol om zo de relance niet in de kiem te smoren alvorens ze goed en wel begonnen is.

'Ik betreur ten zeerste dat het Brussels Gewest koppig volhard heeft en nu toch eenzijdig doorzet zonder overleg en dialoog. Vanuit hun ivoren toren snappen ze duidelijk niet hoeveel bijkomende schade, faillissementen en delocalisaties ze hiermee kunnen berokkenen. Bovendien zijn het niet enkel bedrijven die hierdoor getroffen worden, ook voor de vele pendelaars die afhankelijk zijn van hun wagen om in Brussel te komen werken, is dit een harde klap', aldus nog Debaets.

'In overleg tot evenwichtige oplossing komen'

Terwijl er aan Vlaamse en Waalse kant erg afwijzend gereageerd wordt op de Brusselse plannen om vanaf 2022 te starten met een stadstol en slimme kilometerheffing, denkt federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet dat overleg een 'evenwichtige oplossing' kan opleveren.

De Ecolo-minister wil dat overleg alle kansen geven. Hij wijst op de fileproblemen en de kostprijs van die files. 'Al die verloren tijd in de files, de kost voor bedrijven en voor onze gezondheid...: daar moeten we nu iets aan doen. Dit is niet enkel een probleem van Brussel, maar van alle gewesten', aldus Gilkinet.

Volgens de federale minister biedt het geplande overleg de kans om alle mogelijke vragen en bezwaren onder de loep te nemen, rekening houdend met 'de realiteit van elk gewest'. 'Wie in Brussel woont of werkt, heeft recht op een vlot toegankelijke stad met schone lucht', zegt de Ecolo-minister. Hij wil mee nagaan 'of dit Brusselse project daar ook toe kan bijdragen'.

