Brusselse socialisten verdedigen bebouwen van groene ruimtes

Op een bijeenkomst van invloedrijke vastgoedontwikkelaars hebben de socialisten in de Brusselse regering gepleit voor het bebouwen van 42 hectare ­­groene ruimte in de hoofdstad. Linkse activisten verstoorden hun toespraak. Dat schrijft De Standaard woensdag.

De exclusieve vastgoedbeurs, een gewoon toegangsticket voor het evenement kost 900 euro, werd dinsdagochtend op gang ­getrapt met een presentatie van de drie socialistische leden van de Brusselse regering, Rudi Vervoort, Nawal Ben Hamou (beiden PS) en Pascal Smet (One.brussels/Vooruit).

Met de functie van minister-president (Vervoort) en portefeuilles als Huisvesting (Ben Hamou) en Stedenbouw (Smet) hebben de drie sleutelposities voor de ontwikkeling van vastgoed in de hoofdstad in handen. Opvallend was dan ook het gezamenlijke pleidooi van de drie socialisten voor een reeks van gecontesteerde vastgoedprojecten in het Brusselse. Daarbij noemden ze zonder uitzondering bouwprojecten in groene zones die door protesten van buurtbewoners of ­natuurverenigingen jarenlange vertragingen hebben opgelopen. Het moeras van Wiels, Witte Vrouwen, de Donderberg, de Josaphatsite.

In totaal gaat het om meer dan 42 hectare bebouwbare gronden die vandaag worden verlamd door enkelingen. ‘Zij misbruiken het leefmilieu als voorwendsel om elk openbaar of particulier bouw­project tegen te houden’, zei minister-president Vervoort. ‘Ik neem de bescherming van de biodiversiteit heel erg serieus, maar wie praat vandaag nog over de sociale crisis, het tekort aan betaalbare woningen? (…) Het leefmilieu is zeker een essentieel aspect, maar het mag niet primeren op het sociale en economische luik.’

Pascal Smet noemde het protest tegen de bouwprojecten ‘nimby-gedrag’, not in my backyard. ‘Ik ben allerminst tegen biodiversiteit, maar dat argument mag niet ­gebruikt worden om alle bouw­projecten te blokkeren’, zei hij. De toespraak van de socialistische kopstukken werd ruw onderbroken door een dertigtal linkse betogers, die op de vastgoedbeurs actie voerden tegen wat zij ‘de innige banden tussen politiek en projectontwikkelaars’ noemden.

Tegengas

Omwille van de klimaatverandering en de problemen die dat nog zal veroorzaken, moeten steden hun groene ruimte beschermen en uitbreiden. Dat zegt Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) in reactie op het nieuws dat de socialisten in de Brusselse regering 42 hectare groene ruimte wil bebouwen

Maron, op dienstreis in Marokko, geeft nu tegengas. ‘Een discours dat de strijd voor het milieu en de strijd van geëngageerde burgers in diskrediet brengt, staat buiten de realiteit”, zegt hij bij monde van zijn woordvoerder. ‘Plaatsen om te ademen, natuur en biodiversiteit staan onder druk.’

Volgens de minister is er creativiteit nodig om groene ruimte te verzoenen met de creatie van extra woongelegenheid. Daarbij moet in de eerste plaats gebruik worden gemaakt van zones die al geürbaniseerd zijn. ‘Niet alleen het verlies van biodiversiteit komt met een prijs, maar ook het verlies van levenskwaliteit en gezondheid’, aldus de woordvoerder.