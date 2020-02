De gesprekken over een slimme kilometerheffing zijn nog steeds lopende in het Brussels gewest. De krant Le Soir ving op dat wie in de spitsuren rijdt, het meest zal moeten betalen. Ondernemersorganisatie NSZ is niet te spreken over de plannen.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) is deze week op vakantie en wil geen verdere commentaar geven. Fractieleider voor Ecolo in het Brussels parlement John Pitseys deed dat wel, maar blijft erg op de vlakte. "Over de details is het moeilijk om meer te zeggen, want het kabinet werkt aan deze kwestie en zoekt naar de mogelijke oplossingen. Op dit moment is er nog geen officieel document dat voorligt", stelt Pitseys.

In Le Soir wordt gesteld dat de Brusselse kilometerheffing dienst zal doen als een "opstoppingstarief", waarbij de automobilist die in de spitsuren rijdt en bijdraagt aan het drukke en trage verkeer meer zal betalen. De maximale kost voor de automobilist zou ongeveer op 2,1 euro neerkomen, de kost van een ticket van de openbaar vervoersmaatschappij MIVB nota bene.

Bovendien zou iedereen gelijk zijn voor de wet en dus zullen ook de Brusselaars betalen voor het autorijden in Brussel. Al wordt er gekeken of de Brusselaars via een belastinghervorming kunnen gecompenseerd worden.

Intussen reageert het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) misnoegd op het plan om de kilometerheffing te laten variëren naargelang het tijdstip in de dag. Het zou de ondernemers die in Brussel werken zwaar treffen. "Een dergelijke kilometerheffing raakt ondernemingen en bedrijven op verschillende niveaus: Brusselse ondernemers die zich in de stad moeten verplaatsen, Brusselse ondernemers met personeel van buiten de stad, ondernemers van buiten Brussel met een vestiging in de stad. Dit is een discriminerend voorstel en het ontbreekt aan alternatieven en compensaties. We voorspellen dat veel kleinere ondernemingen Brussel links zullen laten liggen. Een aderlating voor de lokale economie", reageert het NSZ.

