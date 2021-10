De Brusselse regering heeft geen akkoord bereikt over een verbod op onverdoofd slachten. Het debat verhuist naar het parlement.

Minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI) had een ontwerp van ordonnantie klaar dat het onverdoofd slachten verbiedt. Clerfayt benadrukte dat de maatregel geen maatregel tegen bepaalde religieuze gemeenschappen is, maar genomen zou worden uit bezorgdheid over het dierenwelzijn.

De debatten lieten niet toe dat er voldoende consensus werd bereikt binnen de Brusselse regering, laat de minister donderdag weten. 'Dit is natuurlijk slecht nieuws voor dieren', zegt Clerfayt. 'Het is jammer dat het verminderen van dierenleed niet alle partners van de Brusselse regering motiveert. De kwestie van het verbieden van het slachten van dieren zonder bedwelming zal binnenkort in het parlement worden besproken. Ik hoop dat de Brusselse parlementsleden zich, net als in Vlaanderen en Wallonië, zullen opstellen ten gunste van dierenwelzijn.'

