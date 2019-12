De politie Brussel-Hoofdstad-Elsene heeft een bijzondere kompaan gevonden voor een nieuwe sensibiliseringscampagne. Samen met de Facebookpagina Alertes Contrôles De Police - Infos Bruxelles, een verkliksite voor politiecontroles, gaat ze automobilisten aanmanen om niet dronken achter het stuur te rijden. Voor de Brusselse politie is het een nieuwe manier om de dialoog aan te gaan rond de problematiek.

Op de Facebookpagina is voortaan een afbeelding te zien met een taxichauffeur, een ambulancier, een politieagent op de fiets, een politieagent voor de wagen en een begrafenisondernemer. Het onderschrift 'Een avondje drinken? Kies zelf met wie je naar huis gaat', maakt de boodschap duidelijk. Het is de eerste keer dat de Brusselse politie campagne voert op een verkliksite. 'We hebben met David Stevens al een agent van de fietsbrigade die via Twitter heel vaak in dialoog gaat met mensen en uitlegt waarom er boetes gegeven worden. Van daaruit is dit gegroeid', vertelt Olivier Slosse, woordvoerder van de politie Brussel Hoofdstad-Elsene.

'Het bereik (130.000 volgers) is interessant, maar vooral ook het publiek dat we misschien anders minder makkelijk bereiken. Wat ons verbindt, is dat we allebei liever de boetes vermijden', verklaart Slosse. De sensibiliseringscampagne op een pagina die eigenlijk de politie 'verklikt' kan vreemd lijken, maar bij de politie zelf zien ze er een hedendaagse evolutie. 'We moeten er niet flauw over doen: iedereen ziet het of fotografeert en filmt het. Sociale media geven daar een andere dimensie aan. Het draagt bij tot een ogenblikkelijke verandering in het rijgedrag, helaas nog geen permanente, maar alle beetjes helpen', besluit Slosse.