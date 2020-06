Dat schrijft Het Laatste Nieuws en het bericht wordt door de politie Brussel Hoofdstad-Elsene bevestigd aan Belga. Op sociale media circuleerde een oproep om opnieuw te plunderen in de buurt van de Naamsepoort en de Nieuwstraat.

De politie voerde zondag een honderdtal identificaties uit en verrichte uiteindelijk 22 bestuurlijke aanhoudingen en één gerechtelijke aanhouding. De politie had haar aanwezigheid verhoogd op verschillende plaatsen in Brussel en met name in de buurt van de Nieuwstraat. 'We hebben de mensen gecontroleerd op basis van een combinatie van factoren waarop kon uitgemaakt worden dat ze mogelijk aanwezig waren om te plunderen of dingen stuk te maken', vertelt Olivier Slosse, woordvoerder van de Brusselse politie.

Een deel van de personen die aangehouden werden, kon of wilde geen identiteitsdocumenten voorleggen. Bij een aantal personen werden ook gevaarlijk voorwerpen aangetroffen zoals voetzoekers of stenen. Er werd geen enkel incident vastgesteld.

Een week geleden, op zondag 7 juni, kwamen er 10.000 mensen samen in Brussel voor een Black Lives Matter-betoging. Nadien maakten relschoppers van de gelegenheid misbruik om winkels te plunderen.

