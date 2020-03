De Brusselse Leopold II-tunnel, die momenteel gerenoveerd wordt, krijgt bij de heropening in het najaar van 2021 een andere naam. Dat wordt sowieso een vrouwennaam, zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

De komende jaren zullen nog meer namen van straten en pleinen een andere naam krijgen, kondigde Van den Brandt zaterdag aan. Ze wijst erop dat veertig procent van de Brusselse straten naar een man genoemd is, tegenover zes procent naar een vrouw. 'Daar willen we meer evenwicht in krijgen', aldus een woordvoerder van de minister.

De naamswijziging voor de Leopold II-tunnel zou vooral symbolisch zijn. 'Het gaat om een bekende tunnel, genoemd naar een man die toch wat controversieel is', zegt de woordvoerder. 'De tunnel is lang niet de enige straat in Brussel die genoemd werd naar die koning. Maar in dit geval is het administratief wat makkelijker; er woont immers niemand langs deze tunnel.'

In Brussel bestaat geen echte procedure om straatnamen te wijzigen. Er moet dus nog een kader komen waarbinnen dat beslist kan worden. Van den Brandt wil daarbij ruimte laten om de stem van burgerinitiatieven en wetenschappers te horen.

In eerste instantie zal de commissie Gelijke Kansen zich, samen met dekolonisatie-experts en vrouwenrechtenactivisten, buigen over een shortlist voor de nieuwe naam van de Leopold II-tunnel. Daaruit mag het publiek dan een definitieve naam kiezen. Later zal de commissie zich ook gaan buigen over welke straten in aanmerking komen voor een naamwijziging.

