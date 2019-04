Brusselse kiezer krijgt voortaan zowel Nederlands- als Franstalige partijen te zien

Bij de verkiezingen van 26 mei krijgen de Brusselse kiezers op hun scherm voor de Brusselse en Europese verkiezingen een preview van alle partijen van het Nederlandstalige en Franstalige kiescollege te zien.

In het verleden moest men eerst het kiescollege kiezen en kreeg men dan de partijen van dat college te zien. De verandering is belangrijk voor Nederlandstalige partijen die op Franstalige kiezers azen. In het verleden kregen ze vaak de reactie van Franstalige kiezers dat ze wel op de partij wilde stemmen, maar die niet vonden op de stemcomputer.

Uit een communicatie van de Dienst Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken blijkt dat de kiezer in het Brussels Gewest, waar overal elektronisch gestemd wordt, zoals voorheen eerst een werktaal moet selecteren. Eerst kiest hij voor het Europees Parlement, dan voor de Kamer en het Brussels Parlement en als hij voor Brussel het Nederlandstalig kiescollege kiest, volgt nog het Vlaams Parlement.

Tot in 2014 verschenen de partijen voor het Europees en Brussels Parlement pas nadat de keuze voor het Franstalig of Nederlandstalig kiescollege gemaakt was. En de kiezer zag dan ook maar enkel de partijen van dat kiescollege. Dat leidde onder meer bij N-VA en Vlaams Belang tot ontgoochelde Franstalige kiezers die vertelden dat ze wel voor de partijen wilde stemmen, maar die niet vonden op hun computerscherm. Het is dan wellicht geen toeval dat onder toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een wijziging in de opmaak van de schermen werd doorgevoerd zodat alle partijen meteen zichtbaar zijn voor alle kiezers.

Op 26 mei verschijnt voor de Europese en Vlaamse verkiezingen een scherm waarop alle partijen volgens het Franstalig en Nederlandstalig kiescollege gerangschikt zijn. Door op een partij te klikken, wordt dan automatisch ook het kiescollege geselecteerd. Dat is belangrijk voor de Brusselse verkiezingen aangezien de kiezer die voor het Nederlandstalige college kiest ook nog een stem kan uitbrengen voor één van de zes Brusselse zitjes in het Vlaams Parlement.

De vraag is nu of unitaire partijen als PVDA of DierAnimal zowel een Franstalige als Nederlandstalige lijst hadden ingediend voor het Brussels Parlement indien ze op de hoogte waren geweest van de nieuwe schermindeling.