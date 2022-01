De Brusselse gemeenteraad heeft maandagavond met ruime meerderheid het licht op groen gezet voor het eerste luik van een nieuw plan voor de ontwikkeling van de handel in de hoofdstad.

Het plan van schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFi) omvat 54 strategische doelstellingen en 180 concrete maatregelen om de economische ontwikkeling van de Brusselse winkelwijken te steunen. Het eerste luik betreft de voetgangerszone in de binnenstad, de Europese wijk, De Wand (Laken) en de François Vekemansstraat (Neder-Over-Heembeek).

Het plan wil van de autovrije lanen in het centrum een levendige zone met een eigen commerciële identiteit maken. Dat moet de wijk een versterkt winkelaanbod opleveren dat zowel bewoners, mensen die er werken, jongeren en internationale toeristen kan bedienen. In de Europese wijk leden de handelaars meer dan in andere wijken onder het telewerken van hun cliënteel tijdens de coronacrisis. Daar bestaat de doelstelling erin ook nieuwe klanten aan te boren, die gelokt worden door een kwaliteitsvol aanbod en de Europese identiteit van de wijk als toeristische en culturele bestemming.

Op de oppositiebanken steunde cdH/CD&V het plan. PVDA stemde tegen, de MR onthield zich.

Het plan van schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFi) omvat 54 strategische doelstellingen en 180 concrete maatregelen om de economische ontwikkeling van de Brusselse winkelwijken te steunen. Het eerste luik betreft de voetgangerszone in de binnenstad, de Europese wijk, De Wand (Laken) en de François Vekemansstraat (Neder-Over-Heembeek). Het plan wil van de autovrije lanen in het centrum een levendige zone met een eigen commerciële identiteit maken. Dat moet de wijk een versterkt winkelaanbod opleveren dat zowel bewoners, mensen die er werken, jongeren en internationale toeristen kan bedienen. In de Europese wijk leden de handelaars meer dan in andere wijken onder het telewerken van hun cliënteel tijdens de coronacrisis. Daar bestaat de doelstelling erin ook nieuwe klanten aan te boren, die gelokt worden door een kwaliteitsvol aanbod en de Europese identiteit van de wijk als toeristische en culturele bestemming. Op de oppositiebanken steunde cdH/CD&V het plan. PVDA stemde tegen, de MR onthield zich.