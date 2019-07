Na een namiddag intern overleg bij Open VLD zijn de onderhandelaars van de zes partijen dan toch rond tafel gaan zitten in het Brussels Parlement om hun Brussels regeerakkoord af te ronden. Het zou de bedoeling zijn om tot de finish te gaan, is het horen.

De vergadering diende om 13 uur te starten maar Open VLD bleef bij haar vraag om de MR mee aan boord te hijsen.

Toen dat bij de Franstalige partijen PS, Ecolo en DéFI op een koude steen viel, trok de Open VLD zich terug voor overleg tussen partijvoorzitster Gwendolyn Rutten en onderhandelaars Sven Gatz en Guy Vanhengel.

Dat overleg is intussen afgerond en het lijkt erop dat de Open VLD'ers het mandaat hebben om een akkoord te sluiten.

Optimisme

'We hebben met zes partijen de wil om zo snel mogelijk af te ronden en samen een mooi akkoord af te sluiten', had Laurette Onkelinx (PS) eerder op de dag nog laten verstaan. 'Men moet nooit de laatste rechte lijn onderschatten'.

'Ik wil voortwerken met de zes partijen met wie we in een goede sfeer de stad gaan veranderen', aldus Elke Van den Brandt (Groen). De werkgroepen hebben ook volgens haar goed gewerkt. Pascal Smet (One.brussels-SP.A) beperkte zich tot de mededeling dat 'we gaan voortwerken'.