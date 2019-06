De federatieraad van Ecolo heeft unaniem groen licht gegeven voor een groene deelname aan de gesprekken met de partijen PS en DéFI om een nieuwe coalitieregering te vormen in Brussel.

De algemene vergadering van het Brusselse Gewest van Ecolo had eerder op de avond al een unaniem positief advies in die zin gegeven. De federatieraad bestaat uit Waalse afgevaardigden.

DéFI-voorzitter Olivier Maingain was eerder al ingegaan op de uitnodiging van de Brusselse PS om onderhandelingen aan te gaan over de vorming van een nieuwe bestuursmeerderheid in het Brusselse gewest.

De Brusselse PS-voorzitter Laurette Onkelinx en minister-president Rudi Vervoort hadden te kennen gegeven dat ze met Ecolo en DéFI verder willen onderhandelen over de vorming van een Brusselse regering.

De MR laakt de 'haast' waarmee de PS onderhandelingen wil aanvatten met DéFI en Ecolo over de vorming van een bestuursmeerderheid in het Brusselse gewest. Volgens de Franstalige liberalen, die opnieuw op de oppositiebanken dreigen te belanden, zal de vorming van asymmetrische meerderheden op de verschillende bestuursniveaus een bron van conflicten zijn.

'Wat is het project dat als basis dient voor deze gesprekken?', vragen de nationale en Brusselse voorzitters, Charles Michel en Didier Reynders, en fractieleider Françoise Schepmans zich nog af. 'De Brusselaars hebben het recht te weten wat de punten van overeenstemming zijn tussen de drie partijen.'