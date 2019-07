Terwijl de Vlaamse en federale formaties zo goed als stilliggen, komen de onderhandelingen in Brussel stilaan op kruissnelheid. PS, one.brussels - SP.A, Ecolo, Groen, DéFI en Open VLD zijn maandagochtend rond 9.30 uur aan een nieuwe week van gesprekken begonnen.

Bedoeling is om de nieuwe Brusselse regering voor de nationale feestdag geïnstalleerd te krijgen.

Vorige week gingen de Brusselse onderhandelaars al door de eerste helft van de formatienota van PS'er en uittredend minister-president Rudi Vervoort. Ze hadden het onder meer over mobiliteit, economie en werk. Maar een aantal heikele punten staat nog open, denk aan de bicommunautaire bevoegdheden (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), milieu of goed bestuur.

De formatiegesprekken zullen nog de hele week in beslag nemen, en gaan mogelijk ook het komende weekend nog door. De Nederlandstaligen nemen donderdag wel een korte pauze naar aanleiding van de Vlaamse feestdag, de Franstalige Brusselaars maken van die onderbreking gebruik om de onderhandelingen over de Franse Gemeenschapscommissie aan te vatten.

Naar goede gewoonte houden de onderhandelaars houden de lippen stijf over de inhoud van de gesprekken. Maar de bedoeling is om de nieuwe Brusselse regering te kunnen installeren voor de nationale feestdag op 21 juli, bevestigde PS-kopvrouw Laurette Onkelinx maandagochtend. 'Dat is het doel, maar het zou net ervoor of net erna kunnen zijn.'