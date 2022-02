De Vijfhoek van de stad Brussel wordt vanaf 16 augustus autoluw. Dat kondigt het stadsbestuur aan.

De bedoeling van het nieuwe circulatieschema is het transitverkeer in de drukbezochte en bewoonde wijken van de binnenstad te verminderen en meer plaats te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Alle wijken blijven bereikbaar met de auto. Het Brussels stadsbestuur heeft het voorstel voor de nieuwe circulatiemaatregelen van schepen van Mobiliteit Bart Dhondt al goedgekeurd. Op maandag 21 februari wordt het plan voorgesteld op de gemeenteraad, samen met een reeks begeleidende maatregelen.

Dat de Vijfhoek autoluw wordt, betekent dat elke manier om zich te verplaatsen in de binnenstad mogelijk blijft, maar dat automobilisten die geen eindbestemming hebben in de Vijfhoek naar de Kleine Ring zullen worden geleid. Doorgaand verkeer wordt dus maximaal geweerd. Concreet betekent dit dat bezoekers die met de auto komen, naar de dichtstbijzijnde parking zullen worden geleid. Samen met een nieuw parkeerreglement zal dit voor minder 'zoekverkeer' moeten zorgen, wat dan weer vlotter en veiliger verkeer mogelijk maakt.

Dit alles moet ervoor zorgen dat Brussel bereikbaarder wordt voor mensen die er wel hun bestemming hebben, is de logica. Brussel bouwt zo verder op het 'succesverhaal' van de voetgangerszone in het centrum, en spiegelt zich aan steden als Parijs, Kopenhagen en Gent.

'We geven de stad terug aan de mensen die hier willen zijn'

'Het circulatieschema zal een positieve impact hebben op zowel de verkeersveiligheid als de bereikbaarheid van de Vijfhoek', maakt schepen Dhondt zich sterk. De huidige transit maakt de straten van de binnenstad onveilig, zegt hij. 'Het veroorzaakt stress, files en luchtvervuiling. Met het circulatieschema lossen we dat op: we geven de stad terug aan de mensen die hier willen zijn, die hier uit- of afstappen.'

Minder transitverkeer moet het verkeer niet alleen veiliger maken, maar ook meer publieke ruimte creëren, bussen vlotter laten rijden en leveringen in de binnenstad vergemakkelijken. De plaats die tot nu wordt ingenomen door het transitverkeer gaat naar infrastructuur voor huidige en nieuwe fietsers en naar extra publieke ruimte.

Volgens Brussels burgemeester Philippe Close (PS) tonen de cijfers aan dat de Brusselaars klaar zijn om bewustere mobiliteitskeuzes te maken. 'Bijna 80 procent van het woon-werkverkeer naar de Vijfhoek gebeurt met het openbaar vervoer en slechts 30 procent van de huishoudens in de Vijfhoek heeft een wagen.'

Het hele circulatieschema van de Vijfhoek is de vrucht van een grondige diagnose, waarbij ook de Brusselaars zelf, bezoekers en handelaars inspraak kregen, zegt het stadsbestuur. Dat participatietraject loopt ook tijdens en na de invoering van het circulatieschema op 16 augustus door.

Het nieuwe circulatieschema past in Good Move, het mobiliteitsplan van het Brussels gewest. Eerder voerden Schaarbeek en Anderlecht dat plan al op lokaal niveau uit.

De bedoeling van het nieuwe circulatieschema is het transitverkeer in de drukbezochte en bewoonde wijken van de binnenstad te verminderen en meer plaats te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Alle wijken blijven bereikbaar met de auto. Het Brussels stadsbestuur heeft het voorstel voor de nieuwe circulatiemaatregelen van schepen van Mobiliteit Bart Dhondt al goedgekeurd. Op maandag 21 februari wordt het plan voorgesteld op de gemeenteraad, samen met een reeks begeleidende maatregelen. Dat de Vijfhoek autoluw wordt, betekent dat elke manier om zich te verplaatsen in de binnenstad mogelijk blijft, maar dat automobilisten die geen eindbestemming hebben in de Vijfhoek naar de Kleine Ring zullen worden geleid. Doorgaand verkeer wordt dus maximaal geweerd. Concreet betekent dit dat bezoekers die met de auto komen, naar de dichtstbijzijnde parking zullen worden geleid. Samen met een nieuw parkeerreglement zal dit voor minder 'zoekverkeer' moeten zorgen, wat dan weer vlotter en veiliger verkeer mogelijk maakt. Dit alles moet ervoor zorgen dat Brussel bereikbaarder wordt voor mensen die er wel hun bestemming hebben, is de logica. Brussel bouwt zo verder op het 'succesverhaal' van de voetgangerszone in het centrum, en spiegelt zich aan steden als Parijs, Kopenhagen en Gent. 'Het circulatieschema zal een positieve impact hebben op zowel de verkeersveiligheid als de bereikbaarheid van de Vijfhoek', maakt schepen Dhondt zich sterk. De huidige transit maakt de straten van de binnenstad onveilig, zegt hij. 'Het veroorzaakt stress, files en luchtvervuiling. Met het circulatieschema lossen we dat op: we geven de stad terug aan de mensen die hier willen zijn, die hier uit- of afstappen.' Minder transitverkeer moet het verkeer niet alleen veiliger maken, maar ook meer publieke ruimte creëren, bussen vlotter laten rijden en leveringen in de binnenstad vergemakkelijken. De plaats die tot nu wordt ingenomen door het transitverkeer gaat naar infrastructuur voor huidige en nieuwe fietsers en naar extra publieke ruimte. Volgens Brussels burgemeester Philippe Close (PS) tonen de cijfers aan dat de Brusselaars klaar zijn om bewustere mobiliteitskeuzes te maken. 'Bijna 80 procent van het woon-werkverkeer naar de Vijfhoek gebeurt met het openbaar vervoer en slechts 30 procent van de huishoudens in de Vijfhoek heeft een wagen.' Het hele circulatieschema van de Vijfhoek is de vrucht van een grondige diagnose, waarbij ook de Brusselaars zelf, bezoekers en handelaars inspraak kregen, zegt het stadsbestuur. Dat participatietraject loopt ook tijdens en na de invoering van het circulatieschema op 16 augustus door. Het nieuwe circulatieschema past in Good Move, het mobiliteitsplan van het Brussels gewest. Eerder voerden Schaarbeek en Anderlecht dat plan al op lokaal niveau uit.