Brusselse arbeidshof schort zittingen op bij gebrek aan werkingsmiddelen

Het gaat om 17 zittingen van de 8ste en 10de kamer, die Franstalige dossiers behandelen van sociale zekerheid van werknemers en zelfstandigen. De opschorting van de zittingen loopt tot 31 maart 2019 maar kan verlengd worden, tot juni 2019. Het arbeidshof probeert wel de dossiers van de meest kwetsbare rechtszoekenden met voorrang te behandelen en enkel de minder gevoelige dossiers uit te stellen.

'Deze beslissing werd pas genomen nadat het hof alle beschikbare middelen had uitgeput om deze noodmaatregel te vermijden', klinkt het. 'Alle brieven aan de minister van Justitie over de ontoereikende middelen, het gebrek aan magistraten en de te hoge werklast bleven zonder antwoord, zelfs nadat de Hoge Raad van Justitie na een klacht van een burger had vastgesteld dat de verantwoordelijkheid voor de vertraging van de dossierbehandeling niet bij het arbeidshof lag, maar wel het gevolg was van de ontoereikende middelen.'

De beslissing komt niet uit de lucht vallen maar is het gevolg van de politiek die gevoerd wordt ten aanzien van de rechterlijke macht, aldus het hof. Zo worden magistraten die het korps verlaten, door pensioen of voor een andere functie, niet of slechts na lange tijd vervangen.