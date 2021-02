Verschillende Brusselse agenten hebben zelf melding gemaakt van geweld tegen minderjarigen na een betoging eind januari in Brussel. Dat bericht De Morgen en het wordt bevestigd bij de vakbond ACOD. Die gaat de kwestie donderdag bespreken op het overlegcomité.

Op 24 januari werd er op de Brusselse Kunstberg betoogd tegen de zogenaamde 'klassenjustitie' in ons land. De betoging had geen toelating, maar de politie liet eerst betijen. Na afloop kwam het echter tot incidenten en pakte de politie in totaal 245 mensen op, onder wie 86 minderjarigen. Zij werden overgebracht naar cellen in de politiekazerne van Etterbeek.

Achteraf waren er op sociale media verschillende getuigenissen over onnodig geweld door de agenten. Verschillende ouders van minderjarigen dienden ook klacht in bij het Comité P. Het Brussels parket voert een onderzoek.

Wantoestanden

Volgens De Morgen zijn er nu ook een tiental agenten die het gedrag van enkele van hun collega's hebben aangeklaagd. Vakbond ACOD heeft hierover een brief gestuurd naar Brussels burgemeester Philippe Close, om de zaak te bespreken in het overlegcomité nu donderdag. Over de precieze inhoud van de brief wil vakbondsafgevaardigde Betty Masure niets kwijt. Ze bevestigt wel dat deze procedure los staat van het gerechtelijk onderzoek, en de bedoeling heeft wantoestanden in de toekomst te voorkomen.

Volgens De Morgen is er in de brief sprake van minderjarigen die brutaal werden geslagen, zonder reactie van de chef ter plaatse. Ze werden ook zonder respect voor de coronamaatregelen in cellen gestopt. Daarnaast waren er te weinig vrouwelijke agenten aanwezig om fouilleringen te doen.

Het ACOD pleit onder meer voor de installatie van camera's. De vakbond wil ook dat de agenten die de arrestaties doen, niet dezelfde zijn als bij het toezicht in de kazerne. (Belga)

Op 24 januari werd er op de Brusselse Kunstberg betoogd tegen de zogenaamde 'klassenjustitie' in ons land. De betoging had geen toelating, maar de politie liet eerst betijen. Na afloop kwam het echter tot incidenten en pakte de politie in totaal 245 mensen op, onder wie 86 minderjarigen. Zij werden overgebracht naar cellen in de politiekazerne van Etterbeek. Achteraf waren er op sociale media verschillende getuigenissen over onnodig geweld door de agenten. Verschillende ouders van minderjarigen dienden ook klacht in bij het Comité P. Het Brussels parket voert een onderzoek.Volgens De Morgen zijn er nu ook een tiental agenten die het gedrag van enkele van hun collega's hebben aangeklaagd. Vakbond ACOD heeft hierover een brief gestuurd naar Brussels burgemeester Philippe Close, om de zaak te bespreken in het overlegcomité nu donderdag. Over de precieze inhoud van de brief wil vakbondsafgevaardigde Betty Masure niets kwijt. Ze bevestigt wel dat deze procedure los staat van het gerechtelijk onderzoek, en de bedoeling heeft wantoestanden in de toekomst te voorkomen. Volgens De Morgen is er in de brief sprake van minderjarigen die brutaal werden geslagen, zonder reactie van de chef ter plaatse. Ze werden ook zonder respect voor de coronamaatregelen in cellen gestopt. Daarnaast waren er te weinig vrouwelijke agenten aanwezig om fouilleringen te doen. Het ACOD pleit onder meer voor de installatie van camera's. De vakbond wil ook dat de agenten die de arrestaties doen, niet dezelfde zijn als bij het toezicht in de kazerne. (Belga)