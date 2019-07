Mohamed Ouriaghli (PS), Brussels Parlementslid en voormalig Brussels schepen, is in verdenking gesteld voor passieve corruptie en inbreuken op de regels rond openbare aanbestedingen. Dat meldt RTBF.

Ouriaghli was schepen tussen 2006 en 2019 en was ook voorzitter van GIAL, dat de informatica van de stad beheert. Dat departement ligt al enkele jaren onder het vergrootglas van justitie, onder andere omwille van de erg hoge vergoedingen voor een externe consultant en reizen naar het buitenland, onder meer naar de Verenigde Staten. Die reizen werden deels georganiseerd door telecombedrijf Proximus.

De advocaat van Mohamed Ouriaghli bevestigt aan RTBF dat zijn cliënt in juni in verdenking werd gesteld. Het gerecht zou echter niet hebben duidelijk gemaakt om welke reden. 'De enige informatie waarover mijn cliënt beschikt, zijn de vragen die hem begin dit jaar tijdens een verhoor werden gesteld.' Sinds de jongste verkiezingen is Ouriaghli parlementslid.

Volgens zijn advocaat ziet de PS'er geen enkele reden waarom hij ontslag zou moeten nemen uit die functie. De advocaat wijst erop dat Ouriaghli en de stad Brussel zelf het initiatief hebben genomen voor een klacht omdat er aanwijzingen zijn dat andere betrokkenen bij GIAL strafbare feiten hebben gepleegd. In het dossier werden eerder ook al Yves Vander Auwera, voormalig directeur van GIAL, en Proximus in verdenking gesteld.