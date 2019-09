Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane doet een gooi naar het voorzitterschap van de Brusselse federatie van de Franstalige socialisten, schrijft Belga. Madrane vormt een team met de burgemeester van Molenbeek, Catherine Moureaux, en OCMW-voorzitster van de stad Brussel, Karine Lalieux, die beide kandidaat-ondervoorzitter zijn.

Zaterdag had PS-Kamerfractieleider en burgemeester van Koekelberg, Ahmed Laaouej, zich kandidaat gesteld, samen met de Brusselse parlementsleden Isabelle Emmery en Martin Casier. Laaouej geniet de steun van Brussels burgemeester Philippe Close. Hij wil aan de Brusselse militanten de kandidatuur van Close voordragen voor het ondervoorzitterschap van de nationale PS.

Volgens de partijstatuten moet één van de PS-ondervoorzitters een Brusselaar zijn. In het verleden was de voorzitter van de Brusselse federatie ook PS-ondervoorzitter. Dat was onder meer het geval van de huidige voorzitter Laurette Onkelinx en destijds ook van Philippe Moureaux.

Kandidaten voor het voorzitterschap van de Brusselse federatie hebben nog tot donderdagmiddag de tijd om zich kenbaar te maken. De 51-jarige Madrane zit sinds juli het Brussels Parlement voor. Vorige legislatuur was hij minister in de Franse gemeenschapsregering, van 2012 tot 2014 was hij Brussels staatssecretaris.