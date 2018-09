Brussels parket opent onderzoek naar racistische beledigingen aan RTBF-weervrouw

Dat schrijven de Sudpresse-kranten en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Begin september plaatste de Franstalige weervrouw Cécile Djunga een emotionele video op haar Facebookaccount waarin ze reageerde op racistische beledigingen. In het filmpje vertelt de presentatrice over een vrouw die de zender had gecontacteerd met de klacht dat de vrouw die het weer presenteert 'te zwart' is en dat ze 'niets op het scherm kan zien'. Het bericht werd door diverse media opgepikt.

'Het Brusselse parket heeft op 14 september een onderzoek geopend op basis van de berichten in de media en op de sociale media', zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. 'Dat gebeurde op basis van de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving. Inbreuken op die wetgeving kunnen aanleiding geven tot gevangenisstrraffen die kunnen oplopen tot 1 jaar en geldboetes tot 8.000 euro.'

Het onderzoek is in handen gegeven van de Computer Crime Unit van de federale politie. Volgens de Sudpresse-kranten zou al een Franse racistische website geïdentificeerd zijn en werd de toegang tot die site vanuit België geblokkeerd.