Het Brusselse parket voert een opsporingsonderzoek naar mogelijke kiesfraude in Schaarbeek. Dat meldt de RTBF en het nieuws wordt bevestigd door het parket. Het onderzoek is er gekomen nadat de gemeente Schaarbeek klacht had neergelegd tegen onbekende.

Het was de dienst Bevolking van de gemeente die in september aan de alarmbel trok omdat ze verrast was door het hoge aantal volmachten dat ingediend werd. Het schepencollege diende daarop een klacht in tegen onbekenden bij het Brusselse parket. 'Het was een eerste aanvraag voor een 20-tal volmachten, gevolgd door een tweede, voor een 50-tal volmachten, die onze aandacht trok', zegt Marc Weber, kabinetschef van burgemeester Bernard Clerfayt van Schaarbeek.

'Al die personen, van Turkse of Turks-Bulgaarse oorsprong, hadden allemaal in hetzelfde reisbureau een reis geboekt naar dezelfde bestemming. Onze dienst Bevolking heeft dan betalingsbewijzen voor die reizen opgevraagd.' Die betalingsbewijzen konden echter niet voorgelegd worden en de naam van PS-gemeenteraadslid Ibrahim Dömnez werd genoemd.

'De persoon die de volmacht-aanvragen had ingediend, verklaarde dat een zekere meneer Dömnez hem dat gevraagd had', gaat Weber verder. 'Meer informatie hebben we voorlopig niet.'

De kabinetschef benadrukt wel dat er klacht werd ingediend tegen onbekenden en dat het aan het gerecht is om verder onderzoek te voeren.

In Neufchâteau heeft een onderzoek naar fraude met volmachten voor de verkiezingen recent geleid tot de inverdenkingstelling van 21 mensen, waarbij burgemeester Dimitri Fourny (CDH).