Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) is ontgoocheld over de kritiek die haar Vlaamse collega Lydia Peeters (Open Vld) uit in De Standaard dat de samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel over de verkeersknoop rond de hoofdstad in het slop zit.

'Waarom heeft ze niet de telefoon gegrepen? Dat is effectievere manier', reageert ze via haar woordvoerder.

De uitval van Peeters komt er op het ogenblik dat de Brusselse regering zich in de ministerraad over SmartMove buigt, de hervorming van de Brusselse verkeersfiscaliteit, waarvan de stadstol deel moet uitmaken. Maar tot een akkoord kwam het donderdag (nog) niet.

Peeters wijst er in de krant op dat ze ruim een jaar geleden met haar Brusselse collega rond de tafel zat over een globaal akkoord over een gezamenlijke aanpak van de mobiliteitsproblematiek rond de hoofdstad. 'We zaten daar vol goede moed, met de ambitie om snel overeenkomsten af te sluiten', zegt ze. 'Zowat elk dossier waarvoor we moeten samenwerken, vordert traag. We gaan amper vooruit', klinkt het nog.

Stroeve samenwerking

Volgens de Vlaamse minister verloopt de samenwerking tussen de twee gewesten zo stroef omdat het Brussels Gewest blijft aandringen om de kilometerheffing op te nemen in het samenwerkingsakkoord, 'maar die heffing staat niet in het Vlaams regeerakkoord'. Peeters herhaalt dat veel Vlaamse pendelaars geen alternatief hebben voor de auto om naar Brussel te komen.

'Wij hebben in de Vlaamse Rand veel werken op stapel staan. Maar zodra we daarvoor met Brussel moeten onderhandelen, loopt het vast. Belangrijke dossiers liggen stil. Grote investeringsprojecten lopen vertraging op. Eén klein stukje fietssnelweg, dat al in de steigers stond, dat is alles wat we samen hebben bereikt. Terwijl deze legislatuur voor 300 miljoen euro aan fietspaden wil aanleggen rond de hoofdstad. Hetzelfde geldt voor drie nieuwe tramverbindingen of voor de overstap­parkings rond de stad. Die zijn fundamenteel om de pendelaars een alternatief te bieden. Iedereen weet dat we snel moeten landen. Maar we zijn een jaar later en we staan amper verder', besluit Peeters.

Elke Van den Brandt wijst er donderdag op dat er nu al meer gerealiseerd is tussen beide gewesten dan in de volledige vorige legislatuur. Ze verwijst naar de snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur op de Ring, de Ringtrambus en de afspraken over fietsverbindingen. 'Het logisch dat er een verschil in visie is tussen de twee gewesten. Waar we botsen, praten we; waar we vooruit kunnen gaan, gaan we vooruit', aldus haar woordvoerder.

'Waarom heeft ze niet de telefoon gegrepen? Dat is effectievere manier', reageert ze via haar woordvoerder.De uitval van Peeters komt er op het ogenblik dat de Brusselse regering zich in de ministerraad over SmartMove buigt, de hervorming van de Brusselse verkeersfiscaliteit, waarvan de stadstol deel moet uitmaken. Maar tot een akkoord kwam het donderdag (nog) niet. Peeters wijst er in de krant op dat ze ruim een jaar geleden met haar Brusselse collega rond de tafel zat over een globaal akkoord over een gezamenlijke aanpak van de mobiliteitsproblematiek rond de hoofdstad. 'We zaten daar vol goede moed, met de ambitie om snel overeenkomsten af te sluiten', zegt ze. 'Zowat elk dossier waarvoor we moeten samenwerken, vordert traag. We gaan amper vooruit', klinkt het nog. Volgens de Vlaamse minister verloopt de samenwerking tussen de twee gewesten zo stroef omdat het Brussels Gewest blijft aandringen om de kilometerheffing op te nemen in het samenwerkingsakkoord, 'maar die heffing staat niet in het Vlaams regeerakkoord'. Peeters herhaalt dat veel Vlaamse pendelaars geen alternatief hebben voor de auto om naar Brussel te komen. 'Wij hebben in de Vlaamse Rand veel werken op stapel staan. Maar zodra we daarvoor met Brussel moeten onderhandelen, loopt het vast. Belangrijke dossiers liggen stil. Grote investeringsprojecten lopen vertraging op. Eén klein stukje fietssnelweg, dat al in de steigers stond, dat is alles wat we samen hebben bereikt. Terwijl deze legislatuur voor 300 miljoen euro aan fietspaden wil aanleggen rond de hoofdstad. Hetzelfde geldt voor drie nieuwe tramverbindingen of voor de overstap­parkings rond de stad. Die zijn fundamenteel om de pendelaars een alternatief te bieden. Iedereen weet dat we snel moeten landen. Maar we zijn een jaar later en we staan amper verder', besluit Peeters. Elke Van den Brandt wijst er donderdag op dat er nu al meer gerealiseerd is tussen beide gewesten dan in de volledige vorige legislatuur. Ze verwijst naar de snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur op de Ring, de Ringtrambus en de afspraken over fietsverbindingen. 'Het logisch dat er een verschil in visie is tussen de twee gewesten. Waar we botsen, praten we; waar we vooruit kunnen gaan, gaan we vooruit', aldus haar woordvoerder.