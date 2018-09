Brussels burgemeester Philippe Close (PS): 'Wanneer komt er eindelijk een degelijke migratiepolitiek?'

De Brusselse burgervader vraagt een eerlijke verdeling van de federale instellingen op nationaal niveau en haalt de N-VA-migratiepolitiek onderuit.

In Neder-Over-Heembeek, onderdeel van de stad Brussel, bevindt zich al een vluchtelingencentrum, een transitcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV), een verbrandingsoven en er is nog de toekomstige megagevangenis in het naastliggende Haren. Dat volstaat volgens burgemeester Close, die zich ook stoort aan het feit dat er geen overleg bestaat met de stad Brussel over de bouw van het Fedasil opvangcentrum.

'Als burgemeester zeg ik stop! Wanneer komt er eindelijk een eerlijke verdeling van de federale instellingen op ons nationaal territorium en vooral, wanneer komt er eindelijk een degelijke migratiepolitiek die meer is dan enkel zand op de wonde? Iedereen moet zich nu mobiliseren', vindt Close op Facebook.

De Facebookpost richt zich specifiek tot N-VA en daarin haalt de Brusselse burgervader ook nog eens uit naar het migratiebeleid van de N-VA. Dat bestaat volgens hem uit 'het leeghalen van de Vlaamse parkings en het naar Brussel brengen van de opgepakte transmigranten die niet kunnen worden teruggestuurd' en 'deze opsluiten in opvangcentra door extra plaatsen te creëren via het vrijlaten van illegale delinquenten in onze stad en meer bepaald in het Maximiliaanpark'.