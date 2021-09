Het debat over het dragen van religieuze symbolen moet gevoerd worden in het Brussels parlement, niet op stedelijk niveau. Dat heeft burgemeester Philippe Close (PS) maandagavond duidelijk gemaakt tijdens de gemeenteraad.

De gemeenteraad verwierp met 28 tegen 8 stemmen bij 4 onthoudingen een motie van de MR die het schepencollege opriep om duidelijk te maken dat de stedelijke overheid neutraal en onpartijdig moet zijn. De oppositiepartij bepleitte ook een reglement dat het dragen van religieuze en levensbeschouwelijke symbolen door werknemers van de stad en het OCMW verbiedt.

Volgens Close is het stadsreglement heel duidelijk over deze materie. Het debat importeren zou dan ook enkel maar de sereniteit schaden, aldus de burgemeester. In de meerderheid verwierpen socialisten en groenen de motie. Coalitiepartner DéFi onthield zich. 'Omdat er 184 nationaliteiten in Brussel zijn, is er nood aan neutrale ruimtes', zei gemeenteraadslid Marie Nagy.

Het debat moet de komende maanden gevoerd worden in het Brusselse parlement. De verhoudingen in de meerderheid staan op scherp sinds vervoersmaatschappij MIVB werd veroordeeld wegens discriminatie op grond van godsdienst en geslacht omdat een vrouw tot twee keer toe niet in dienst werd genomen omdat ze een hoofddoek droeg.

De gemeenteraad verwierp met 28 tegen 8 stemmen bij 4 onthoudingen een motie van de MR die het schepencollege opriep om duidelijk te maken dat de stedelijke overheid neutraal en onpartijdig moet zijn. De oppositiepartij bepleitte ook een reglement dat het dragen van religieuze en levensbeschouwelijke symbolen door werknemers van de stad en het OCMW verbiedt. Volgens Close is het stadsreglement heel duidelijk over deze materie. Het debat importeren zou dan ook enkel maar de sereniteit schaden, aldus de burgemeester. In de meerderheid verwierpen socialisten en groenen de motie. Coalitiepartner DéFi onthield zich. 'Omdat er 184 nationaliteiten in Brussel zijn, is er nood aan neutrale ruimtes', zei gemeenteraadslid Marie Nagy. Het debat moet de komende maanden gevoerd worden in het Brusselse parlement. De verhoudingen in de meerderheid staan op scherp sinds vervoersmaatschappij MIVB werd veroordeeld wegens discriminatie op grond van godsdienst en geslacht omdat een vrouw tot twee keer toe niet in dienst werd genomen omdat ze een hoofddoek droeg.