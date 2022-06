Brussels Airport: nieuwe studie toont omwonenden scenario’s rond geluidshinder

De Belgische staat heeft een effectenstudie over de geluidshinder rondom Brussels Airport overgemaakt aan de betrokken partijen. De studie omvat veertien scenario’s die het ongemak van de buurtbewoners moeten kunnen verlichten.

Dat melden La Libre en la Dernière Heure vrijdagavond.

De studie van het gespecialiseerde bureau Envisa is volgens de kranten woensdagavond overhandigd aan de betrokken gemeenten, verenigingen van buurtbewoners en het Waals en Brussels gewest.

Eind 2020 was de staat veroordeeld om tegen 1 juni 2022 de partijen een nieuwe effectenstudie te bezorgen, nadat een eerste versie als onvoldoende werd beoordeeld.

‘Zowel in termen van gezondheid voor een maximaal aantal buurtbewoners als in termen van de economische leefbaarheid van de luchthaven’ is het verlengen van piste 25L met 900 meter ‘het meest efficiënte scenario’, zo stelt de studie. De vertrekken zouden daar dan onder bepaalde voorwaarden inzake geluidsnormen geconcentreerd kunnen worden, met een bocht naar links vanaf een hoogte van 700 voet. Vijftig tot 100 procent van de opstijgende vliegtuigen zouden vanaf deze verlengde piste vertrekken. Dat zou een investering van 50 miljoen euro vergen.

Vloot moderniseren

De andere meest geloofwaardige oplossing van deze studie is het moderniseren van de vloot op Zaventem. ‘Dat zou onmiskenbaar een positieve impact hebben op de geluidscontouren’, stelt de auteur van de studie. De uitstoot van vervuilende stoffen zou eveneens verminderd worden.

In 2019 was 12 procent van de vliegtuigen van de nieuwe generatie (Airbus A320neo, A350, A380, 737Max, 787, enz.). De studie suggereert dit aandeel op te trekken tot 28 procent, wat de geluidscontouren met meer dan 15 procent zou verminderen.