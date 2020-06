De federale regering wil maandag een derde piste openen op Brussels Airport om de geluidshinder voor de Vlaamse Noord­rand te verminderen. Maar de luchthavenuitbater spartelt tegen vanwege de hoge kosten. Dat schrijven De Tijd en L'Echo woensdag.

Vliegtuigen kunnen in Zaventem normaal op drie pistes opstijgen of landen. Sinds de coronacrisis volstond één piste voor de luttele tientallen vluchten per dag. Daarom sloot de luchtverkeersleider skeyes de dwarspiste 19, Brussels Airport legde de zuidelijke piste 25L lam. Alle vliegtuigen gebruikten wekenlang de noordelijke piste 25R. De Noordrand kreeg zo 85 procent van de hinder te verwerken, fors meer dan normaal. 15 procent van de hinder was voor de Brusselse kanaalzone. Dat leidde tot heel wat klachten.

Demir en Bellot sloten daarop een akkoord om opnieuw drie pistes te gebruiken. Zo wordt de overlast van de nachtvluchten, die al jaren voer is voor ruzies tussen politici en actiecomités, beter gespreid. De oplossing keert grotendeels terug naar de situatie van voor de coronacrisis, die gebaseerd was op een broos evenwicht tussen de regio's. Op 1 juni gaf skeyes 'runway' 19 vrij. Vliegtuigen kunnen die piste sindsdien enkele nachten per week gebruiken. Vanaf 15 juni moet Brussels Airport ook de derde piste (25L) heropenen.

Maandag herstart Brussels Airlines, de grootste klant op de luchthaven, zijn activiteiten, wat het aantal vliegbewegingen stapsgewijs doet toenemen. Maar luchthavenbaas Arnaud Feist liet de overheid deze week weten dat hij de derde piste niet wil openen. Brussels Airport wil extra kosten vermijden, omdat het dit jaar een nettoverlies van 200 miljoen euro verwacht. Omdat er nog altijd minder nachtvluchten zijn dan voor de coronacrisis, hoopt de luchthavenuitbater de situatie met twee pistes te handhaven tot begin juli. Vanaf midden juli renoveert Brussels Airport de piste 25R, waardoor de verdeling van de vluchten sowieso wordt omgegooid.

Vliegtuigen kunnen in Zaventem normaal op drie pistes opstijgen of landen. Sinds de coronacrisis volstond één piste voor de luttele tientallen vluchten per dag. Daarom sloot de luchtverkeersleider skeyes de dwarspiste 19, Brussels Airport legde de zuidelijke piste 25L lam. Alle vliegtuigen gebruikten wekenlang de noordelijke piste 25R. De Noordrand kreeg zo 85 procent van de hinder te verwerken, fors meer dan normaal. 15 procent van de hinder was voor de Brusselse kanaalzone. Dat leidde tot heel wat klachten. Demir en Bellot sloten daarop een akkoord om opnieuw drie pistes te gebruiken. Zo wordt de overlast van de nachtvluchten, die al jaren voer is voor ruzies tussen politici en actiecomités, beter gespreid. De oplossing keert grotendeels terug naar de situatie van voor de coronacrisis, die gebaseerd was op een broos evenwicht tussen de regio's. Op 1 juni gaf skeyes 'runway' 19 vrij. Vliegtuigen kunnen die piste sindsdien enkele nachten per week gebruiken. Vanaf 15 juni moet Brussels Airport ook de derde piste (25L) heropenen. Maandag herstart Brussels Airlines, de grootste klant op de luchthaven, zijn activiteiten, wat het aantal vliegbewegingen stapsgewijs doet toenemen. Maar luchthavenbaas Arnaud Feist liet de overheid deze week weten dat hij de derde piste niet wil openen. Brussels Airport wil extra kosten vermijden, omdat het dit jaar een nettoverlies van 200 miljoen euro verwacht. Omdat er nog altijd minder nachtvluchten zijn dan voor de coronacrisis, hoopt de luchthavenuitbater de situatie met twee pistes te handhaven tot begin juli. Vanaf midden juli renoveert Brussels Airport de piste 25R, waardoor de verdeling van de vluchten sowieso wordt omgegooid.