Dalle reageerde daar op uitspraken van VSOA-vakbondsman Vincent Houssin, die donderdag stelde dat politiemensen onder druk van lokale politici niet zouden mogen ingrijpen bij rellen in Brussel.

De minister erkent dat het werk van de politie in bepaalde wijken niet gemakkelijk is. 'Maar als je zoiets zegt, moet je dat kunnen aantonen', vindt Dalle. Hijzelf heeft die informatie alleszins niet bevestigd gekregen en kan zich niet voorstellen dat burgemeesters zouden zeggen dat de politie in bepaalde wijken niet mag komen.

Indien het tot rellen komt, hebben Brusselse politici een belangrijke taak dat te veroordelen, gaat de CD&V'er voort. Die rol is in Brussel ook weggelegd voor de minister-president. Meer algemeen wijst hij op de rol als bemiddelaar van de burgemeesters. In Brussel zijn dat er negentien, dus kijkt Dalle daarvoor richting Vervoort.

'De afgelopen weken hebben we op verschillende plaatsen leiderschap gezien, maar Rudi Vervoort blinkt uit in afwezigheid. Ik verwacht leiderschap in Brussel', luidt het.

Volgens Dalle is er nood aan toekomstperspectief voor jongeren in Brussel. Een belangrijk probleem daarbij is de jongerenwerkloosheid. Die is de voorbije jaren afgenomen, maar ligt nog steeds hoog. Jongeren moeten kansen krijgen, maar een probleem daarbij is de mismatch op de Brusselse arbeidsmarkt, aldus nog de minister.

De minister erkent dat het werk van de politie in bepaalde wijken niet gemakkelijk is. 'Maar als je zoiets zegt, moet je dat kunnen aantonen', vindt Dalle. Hijzelf heeft die informatie alleszins niet bevestigd gekregen en kan zich niet voorstellen dat burgemeesters zouden zeggen dat de politie in bepaalde wijken niet mag komen. Indien het tot rellen komt, hebben Brusselse politici een belangrijke taak dat te veroordelen, gaat de CD&V'er voort. Die rol is in Brussel ook weggelegd voor de minister-president. Meer algemeen wijst hij op de rol als bemiddelaar van de burgemeesters. In Brussel zijn dat er negentien, dus kijkt Dalle daarvoor richting Vervoort. 'De afgelopen weken hebben we op verschillende plaatsen leiderschap gezien, maar Rudi Vervoort blinkt uit in afwezigheid. Ik verwacht leiderschap in Brussel', luidt het. Volgens Dalle is er nood aan toekomstperspectief voor jongeren in Brussel. Een belangrijk probleem daarbij is de jongerenwerkloosheid. Die is de voorbije jaren afgenomen, maar ligt nog steeds hoog. Jongeren moeten kansen krijgen, maar een probleem daarbij is de mismatch op de Brusselse arbeidsmarkt, aldus nog de minister.