De burgemeester van Brussel Philippe Close roept de Vlaamse regering op om samen meer leerkrachten Nederlands aan te trekken voor het Franstalige onderwijs in Brussel.

Dat schrijft De Standaard dinsdag. Volgens de burgemeester is de interesse voor het Nederlands groot, 'over alle achtergronden heen', maar is het belangrijk om nu op de kar te springen.

'De komende vijf jaar is er een momentum. Zowel voor Vlaanderen als voor Brussel is dit een win-winsituatie. Als we geen actie ondernemen, zullen ouders andere oplossingen zoeken en dreigt het Nederlands ondergesneeuwd te raken door het oprukkende Engels', aldus Close.

Hij reikt de hand uit naar de toekomstige Vlaamse regering. 'Wij vragen geen geld, wel leerkrachten', klinkt het. Veel Vlamingen staan niet te springen om in Brussel les te geven. Zo verdienen leerkrachten in Franstalige scholen minder dan in Nederlandstalige scholen.

Om dat probleem op te lossen, denkt Close aan een 'Brussel­premie', een beter statuut, dat bijvoorbeeld bij de politie ook zijn vruchten heeft afgeworpen.