De VSOA schuift de bal door naar het stadsbestuur van Brussel over de kritiek voor de hardhandige aanpak van klimaatbetogers door de politie. Burgemeester Close verdedigt zich.

Is het stadsbestuur van Brussel strenger voor rechtse dan voor linkse betogingen? De politiemensen op het terrein ervaren het zo. Dat heeft VSOA-vakbondsman Patrick Roijens verklaard in De Ochtend op Radio 1. 'De mensen vragen duidelijkheid en neutraliteit.'

'Het is een frustratie van de mensen op het terrein. Ze zien dat wanneer bepaalde groeperingen betogen, de overheid de tolerantiegrens zeer hoog legt. Als andere organisaties komen betogen, ligt de grens laag', zegt Roijens.

Hij werd geïnterviewd over de uit de hand gelopen betoging van klimaatactivisten zondag. De politie pakte honderden betogers op en kreeg kritiek voor de hardhandige aanpak. 'Als een rechtse organisatie zou aankondigen dat ze volgende week gaat betogen, mag je zeker zijn dat alle maatregelen genomen zullen worden om de neutrale zone hermetisch af te sluiten. Nu werd toelating gegeven aan een groep die aankondigde dat ze zich niet aan de regels zou houden en zou binnendringen in de neutrale zone. Het loopt uit de hand en dan is de politie is de pispaal.'

Close: 'Een betoging wordt nooit beoordeeld op de inhoud'

Brussels burgemeester Philippe Close countert de kritiek. 'Een betoging wordt nooit beoordeeld op de inhoud. De burgemeester is daarin altijd neutraal. Hij beoordeelt op basis het risico voor de burgers, de stad of de politie', verzekert woordvoerster Maïté Van Rampelbergh. 'Zaterdag werd er betoogd in de neutrale zone, waar ze normaal niet mogen komen. Dat werd gedurende 6 uur getolereerd, maar ze zijn toen de tramsporen beginnen te blokkeren en hebben zo de stad gegijzeld. De politie heeft hen herhaaldelijk gevraagd om de tramsporen vrij te maken en dat weigerden ze te doen. Toen heeft burgemeester Close beslist dat iedereen van het plein ontruimd moest worden en is de politie tussenbeide gekomen', aldus Van Rampelbergh.

Er komt een verslag over het hardhandige optreden van de politie bij de ontruiming van het Koningsplein tijdens de actie van burgerlijke ongehoorzaamheid van Extinction Rebellion. De Brusselse burgervader zal ook overleggen met leden van Extinction Rebellion over het verloop van mogelijke toekomstige acties.