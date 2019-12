In 2019 hebben de Brusselse hotels ongeveer 9,4 miljoen overnachtingen geregistreerd, een record. Dat blijkt uit cijfers van Visit.Brussels die donderdag door Le Soir zijn gepubliceerd.

In 2010 bedroeg het aantal overnachtingen nog 5 miljoen, vorig jaar waren dat er 8,8 miljoen. De sector zag een groei met 7 procent in 2019. Dat fenomeen komt door de salons en congressen die in het Brussels Gewest zijn georganiseerd en 11 procent bijkomende overnachtingen genereerden in een jaar tijd.

'Dat laat ons toe quasi in evenwicht te zijn, tussen het zakentoerisme en vrijetijdstoerisme', aldus Patrick Bontinck, CEO van Visit.Brussels. Volgens hem is er nu een bezettingsgraad van 80 procent in de week en 65 procent in het weekend. In 2019 was de bezettingsgraad het hoogst in juni en oktober (meer dan 83 procent) en het laagst in januari (62 procent).