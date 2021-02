Sinds de invoering van de zone 30 in Brussel rijden automobilisten gemiddeld 9 procent trager. Dat schrijft De Morgen donderdag. Toch is de reistijd om ergens te geraken niet significant gestegen. 'Mensen rijden gewoon rustiger', zegt de Brusselse mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen).

Op 1 januari werd het Brussels Gewest omgedoopt tot een zone 30. Op 85 procent van de wegen mag je nog maar 30 kilometer per uur rijden. Op hoofdassen gelden uitzonderingen van 50 of 70 kilometer per uur. Met deze ingreep wil de Brusselse regering het aantal verkeersdoden terugschroeven.

De eerste resultaten zijn hoopvol. De gemiddelde tijd om ergens te geraken is niet significant toegenomen. Concreet werd de reistijd op negen representatieve trajecten in het gewest gemeten. Nergens week deze meer dan 10 procent af tegenover vroeger. H

et meest opvallend is het effect op de snelheid. Overal in het gewest rijden automobilisten trager dan vroeger. Op wegen waar de snelheidslimiet werd verlaagd, is dat logisch. Maar zelfs op plaatsen waar de limiet gelijk bleef, ging de snelheid gemiddeld 9 procent naar omlaag. Dat blijkt uit metingen op twaalf locaties. Waar automobilisten altijd al 30 mochten, rijden ze nu gemiddeld 26,6 tegenover 29,1 kilometer per uur. Waar ze altijd al 50 mochten, rijden ze nu 36,7 tegenover 40,4 per uur. 'Dit zijn nog erg voorlopige cijfers, dus we moeten voorzichtig blijven met conclusies', aldus Elke Van den Brandt.'"Toch geven ze duidelijk aan dat de zone 30 een impact heeft op het algemene rijgedrag in Brussel. Automobilisten rijden nu rustiger. Hopelijk zien we daardoor ook minder ongevallen en minder verkeersslachtoffers.'

Op 1 januari werd het Brussels Gewest omgedoopt tot een zone 30. Op 85 procent van de wegen mag je nog maar 30 kilometer per uur rijden. Op hoofdassen gelden uitzonderingen van 50 of 70 kilometer per uur. Met deze ingreep wil de Brusselse regering het aantal verkeersdoden terugschroeven. De eerste resultaten zijn hoopvol. De gemiddelde tijd om ergens te geraken is niet significant toegenomen. Concreet werd de reistijd op negen representatieve trajecten in het gewest gemeten. Nergens week deze meer dan 10 procent af tegenover vroeger. Het meest opvallend is het effect op de snelheid. Overal in het gewest rijden automobilisten trager dan vroeger. Op wegen waar de snelheidslimiet werd verlaagd, is dat logisch. Maar zelfs op plaatsen waar de limiet gelijk bleef, ging de snelheid gemiddeld 9 procent naar omlaag. Dat blijkt uit metingen op twaalf locaties. Waar automobilisten altijd al 30 mochten, rijden ze nu gemiddeld 26,6 tegenover 29,1 kilometer per uur. Waar ze altijd al 50 mochten, rijden ze nu 36,7 tegenover 40,4 per uur. 'Dit zijn nog erg voorlopige cijfers, dus we moeten voorzichtig blijven met conclusies', aldus Elke Van den Brandt.'"Toch geven ze duidelijk aan dat de zone 30 een impact heeft op het algemene rijgedrag in Brussel. Automobilisten rijden nu rustiger. Hopelijk zien we daardoor ook minder ongevallen en minder verkeersslachtoffers.'