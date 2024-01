Brussel Airlines schrapt zaterdag tot 80 procent van vluchten na staking piloten

Luchtvaartmaatschappij Brussel Airlines moet zaterdag ‘ongeveer 70 tot 80 procent’ van de 112 geplande vluchten schrappen. Dat is het gevolg van een pilotenstaking die vrijdag pas werd aangekondigd.

‘Brussels Airlines bevestigt met spijt dat de meerderheid van de vluchten op zaterdag 13 januari geannuleerd zal worden door de wilde staking georganiseerd door de pilotenvakbonden’, zegt de maatschappij vrijdag. Zowat 14.000 passagiers hebben een ticket voor een vlucht van Brussels Airlines zaterdag. Reizigers van wie de vlucht geschrapt wordt, zullen een bericht krijgen. Ze kunnen hun geld terugvragen of herboeken op een andere vlucht.

‘Onze teams doen er alles aan om mensen zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen, in nauwe samenwerking met de andere luchtvaartmaatschappijen van Lufthansa Group’, aldus Nico Cardone, woordvoerder van Brussels Airlines. Hij verwacht dat een deel van de reizigers die normaal via Brussel naar elders zouden vliegen, met een andere Lufthansa-maatschappij op bestemming zal kunnen raken en ‘dus uiteindelijk geen of weinig hinder zal ondervinden’.

Eerder op de dag was duidelijk geworden dat een aantal piloten zaterdag vanaf 5.00 uur voor 24 uur het werk zullen neerleggen. Ze protesteren tegen de niet-indexering van het zogenoemde cafetariaplan, een reeks extralegale voordelen die de piloten krijgen naast hun gewone loon.