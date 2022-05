Brussel: 3000 kinderen vinden (voorlopig) geen plaats in Nederlandstalig basisonderwijs

De inschrijvingen voor een plaats in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs zijn afgerond. Ze tonen nog steeds een groot tekort aan plaatsen, hoewel er dit jaar 500 nieuwe plaatsen gecreëerd werden.

Van de meer dan 6000 aanmeldingen hebben bijna 3000 kinderen een negatief antwoord en dus geen plaats gekregen.

Dat meldt Lokaal Overleg Platform Brussels basisonderwijs.

Tussen 7 en 31 maart werden er 6161 dossiers ingediend door ouders die hun kind voor volgend schooljaar wilden inschrijven in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. De ouders van 3164 kinderen kregen een positief antwoord. Daarnaast kregen 2521 broers en zussen van leerlingen die al in het basisonderwijs zitten een plaats op de schoolbanken. Toch konden ook 353 kinderen niet naar dezelfde school als hun broer of zus, wegens plaatsgebrek. Van alle kinderen, inclusief aangemelde broers en zussen, die een plaats kregen toegewezen, kan 83 procent terecht in zijn eerste schoolkeuze en 96 procent kan terecht in één van de drie eerste opgegeven scholen.

Opgevist?

Bijna de helft van de aangemelde kinderen, 2997, vond geen plaats. Ondanks een verhoging van 507 plaatsen tot een totaal van 38.703 plaatsen in het basisonderwijs is het tekort nog steeds aanzienlijk.

Toch nuanceert het LOP Brussels basisonderwijs enigszins de negatieve antwoorden. Er zitten ook heel wat schoolveranderaars in de pool van aanmeldingen en wanneer dat lukt, komen hun plaatsen vrij. En een negatief bericht nu, kan nog positief worden later. Zo vond vorig jaar toch nog 71 procent een plaats in het Brussels Nederlandstalig onderwijs.