Voormalig SP.A-voorzitter en Vlaams parlementslid Bruno Tobback is niet overtuigd van het N-VA-voorstel om met de btw-verlaging op elektriciteit de socialisten in de Vlaamse regering te lokken. 'Het voorstel van De Wever slaat op niet veel', zegt Tobback vrijdagochtend aan Radio 1.

Gisteren maakten De Morgen en het Laatste Nieuws bekend dat N-VA bereid zou zijn om de btw op elektriciteit te verlagen. Op die manier zou voorzitter Bart De Wever SP.A ervan willen overtuigen mee in de Vlaamse regering te stappen. Maar voormalig SP.A-voorzitter en Vlaams parlementslid Bruno Tobback is niet onder de indruk.

'Het voorstel van de Wever slaat op niet veel. Vlaanderen helemaal niet bevoegd om dat te doen. Dit heeft meer weg van "kraaltjes voor inboorlingen"-toegevingen dan wel van een serieuze toenadering. Het voorstel van N-VA zal ons niet over de streep trekken', zei Tobback vrijdagvoormiddag aan De Ochtend op Radio 1. 'De Wever speelt spelletjes in het kader van de federale regeringsonderhandelingen in plaats van echt werk te maken van de Vlaamse regeringsvorming.'

Bovendien benadrukte Tobback dat de SP.A beter een nieuwe oppositiekuur ondergaat om de zaken op orde te krijgen. 'We hebben een derde van onze kiezers verloren. SP.A moet een stap achteruit zetten en nagaan waarom we zulke verliezen hebben geleden', zo vertolkte Tobback zijn persoonlijk standpunt. 'Toch is er grote eensgezindheid over binnen de Vlaamse fractie', klinkt het. 'Bovendien maar een zetel op overschot. Je moet nooit iets uitsluiten, maar een regering met twee rechtse partijen lijkt me redelijk onzinnig.'