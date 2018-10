Brugge: CD&V de grootste, SP.A en N-VA krijgen stevige klappen

Met 109 van de 115 stembureaus geteld, haalt de CD&V van Dirk De fauw voorlopig 31,8 procent. De burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) verliest fors tegenover 2012 en moet het voorlopig met 19,4 procent doen. De SP.A haalde zes jaar geleden nog 26,8 procent.

Derde partij in de hoofdstad van West-Vlaanderen is Open Vld PlUS-lijst van lijsttrekker Mercedes Van Volcem. Zij halen voorlopig 13,3 procent.

Opvallend, de N-VA van Pol Van Den Driessche haalt voorlopig slechts 11,7 procent.

Groen, met de jonge lijsttrekker Raf Reuse, stijgt licht van 8,8 naar 10,8 procent. Vlaams Belang, met lijsttrekker Stefaan Sintobin, kent dan weer een duidelijk winst van 5,4 naar 9,2 procent.

Coalitie

Vandaag vormen SP.A en CD&V samen de meerderheid in Brugge met N-VA als grootste oppositiepartij. Deze coalitie zou voorlopig kunnen worden behouden.

Eén stem minder

Voor Landuyt was het erop of eronder, want hij neemt zijn mandaat niet meer op als hij ook maar één stem minder krijgt dan in 2012, zo kondigde hij aan in De Zondag.

Het was een uitspraak vanuit het hart. 'Sinds 2013 heb ik nog nooit zoveel gewerkt. Dag en nacht voor Brugge. Ik heb minder tijd voor mijn gezin dan toen ik nog minister was. Naar een minister kijken de mensen op, een burgemeester pakken ze vast. Als ik één stem minder krijg dan de vorige keer, dan kies ik voor mijn eigen leven. Je hebt waardering nodig om dit harde werk vol te houden.' De burgemeester kreeg in 2012 zo'n 12.499 stemmen achter zijn naam, ruim 2.000 meer dan De fauw.

Coalitie behouden

'Het is mijn veertiende verkiezing, maar de laatste is altijd de belangrijkste', zegt Landuyt toen hij zijn stem uitbracht. 'De vorige coalitie was een stevige basis en een natuurlijk gezelschap, dus ik wil de huidige dynamiek behouden. Als het goed gegaan is, waarom veranderen, maar het is de kiezer de beslist', besluit Landuyt die graag nog burgemeester zou blijven. 'Ik ben niet iemand die "the flow" gaat volgen. Ik maak liever zelf het verschil.' Een kwinkslag want Dirk De fauw had als slogan "Go with De fauw".

De fauw wil een verbindende figuur zijn die op een zachte manier probeert om de haantjes in de lijn te laten lopen. Maar als hij de burgemeesterssjerp krijgt, wil hij die na vier jaar wel doorgeven aan Franky Demon.

Derde hond

Pol Van Den Driessche (N-VA) moet een serieuze slag incasseren. Zijn partij lijkt te halveren in vergelijking met 2012.

Misschien heeft de kiezer N-VA willen afstraffen voor het uitrangeren van Ann Soete, tot voor kort de "leading lady" bij de Brugse N-VA. Twee jaar geleden was er een hetze toen de topvrouw opstapte nadat bleek dat ze de lijst niet mocht trekken.