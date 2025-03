Brug ingestort bij La Louvière: een dode en drie gewonden

Bij de gedeeltelijke instorting van een brug op de autosnelweg E42 in La Louvière is donderdag een dode gevallen.

Aan de brug over het Centrumkanaal waren op het moment van de feiten werken aan de gang. Er waren zo’n twaalf mensen aanwezig op de werf toen rond 14 uur plots een deel van de brug het begaf. Verschillende bouwkranen werden meegesleurd. Een binnenschip, dat op het kanaal lag te wachten om puin van de werf te bergen, werd geraakt door brokstukken.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en er werden ook duikers ingezet, evenals een helikopter van de federale politie. Volgens de brandweer is de situatie inmiddels onder controle.

De parallelle brug, die voor de duur van de werken het verkeer in beide richtingen ontving, “werd uit voorzorg gesloten om de hulpdiensten toegang te geven tot de zone en in alle veiligheid te laten werken”, aldus de Waalse snelwegbeheerder Sofico. Er werd tijdelijk een omleiding ingesteld via de A501 en de E19. Intussen is de E42 echter weer toegankelijk voor automobilisten tussen het knooppunt Bois d’Haine en de kruising met de E19/A7, in beide richtingen.

De werken aan de brug over het Centrumkanaal gingen in februari 2024 van start. Na het verwijderen van asbest werd gestart met de afbraak van de brug. De toegang tot het kanaal was sinds donderdagochtend afgesloten om de ontmanteling van het bouwwerk mogelijk te maken. Scheepvaartverkeer op de waterweg blijft “tot nader order” onmogelijk.