Brouns verwacht inspanning supermarkten: ‘Hele keten moet solidair zijn met fruittelers’

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns heeft begrip voor het protest van de fruittelers tegen de lage prijzen die ze krijgen voor hun producten. ‘De hele keten moet zich vandaag solidair tonen met onze fruittelers’, zegt de CD&V-minister. Hij verwacht ook een inspanning van de supermarkten. ‘Minstens kunnen zij speciale acties doen om lokaal fruit extra in de verf te zetten en de ernst van de situatie duidelijk te maken’, aldus Brouns. Ook minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) steunt de fruitboeren in hun vraag naar een eerlijkere verdeling van de winstmarges.

Een honderdtal fruittelers is maandag in stoet vanuit Luik naar Brussel getrokken om aan te klagen dat ze hun productiekosten niet meer kunnen dekken. Op initiatief van Actiegroep Fruittelers en Cepifruit gingen de fruitboeren de te grote marges van de supermarkten aanklagen bij handelsfederatie Comeos. Daar werden kratten vol appelen voor de deur uitgestort.

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns heeft wel begrip voor het protest van de fruittelers. Hij wijst erop dat zij op de veiling nauwelijks 40 eurocent per kilogram appels of peren krijgen. Door het wegvallen van de export naar Rusland is er overaanbod op de markt. ‘Onze fruitboeren verliezen vandaag 5000 tot 10.000 euro per hectare aan hun oogsten, dat is uiteraard een onhoudbare situatie’, stelt Brouns.

Hij vindt dat de volledige keten ‘solidair’ moet zijn met de fruittelers. Brouns verwacht ook een inspanning van de supermarkten ‘die vandaag nog altijd prijzen van 2,5 euro per kilo en meer kunnen vragen voor appelen’. Zo kunnen zijn bijvoorbeeld speciale acties doen om lokaal fruit extra in de verf te zetten.

Brouns zit daarmee op dezelfde lijn als zijn collega-minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Die liet eerder op de dag ook al verstaan dat ze de fruittelers steunt in hun vraag naar ‘eerlijkere handelspraktijken en betere verdeling van de winstmarges in de voedselketen’. Volgens Demir kunnen zowel Comeos als de federale regering meer doen om de fruitboeren een faire prijs te bieden” zonder dat dat in de winkels tot duurdere prijzen moet leiden”.

Het toezicht op de eerlijke handelspraktijk in de voedingsketen is een federale bevoegdheid die bij minister van Economie Clarinval (MR) zit.

Maar ook Vlaanderen kan volgens Brouns een rol spelen. Zo is er in het nieuwe Strategisch Plan voor het landbouwbeleid een potentieel budget van om en bij de 60 miljoen euro voorzien voor de gemeenschappelijke marktordening in de groenten- en fruitsector. ‘Dat geld kan bijvoorbeeld gaan naar marketing van onze Vlaamse producten, maar ook naar het zoeken van nieuwe afzetopportuniteiten of de verdere modernisering van onze fruitbedrijven. De sector heeft die middelen nu nodig’, aldus Brouns. De CD&V-minister rekent op een snelle bekrachtiging van het plan door de Vlaamse regering.